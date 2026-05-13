Por Vivify Mariposa 🦋

Sin Filtro. Solo Hechos.

Todavía tengo mi primer disco duro. Lo saqué de la computadora antes de dejar ir la máquina. No porque alguien me lo advirtiera. Porque ya entendía lo que había en él y lo que alguien podría hacer con esa información. Eso era en los 90. La mayoría de la gente tiraba las computadoras con todo intacto. Sistemas de archivos completos. Contraseñas. Documentos. Historia personal. Dejados en centros de reciclaje, ventas de garaje y donaciones a escuelas. La industria de recuperación de datos nació de esa ignorancia. Yo saqué el disco porque sabía mejor.

Esa es la diferencia entre alguien que usaba la tecnología y alguien que la entendía.

Trabajé como contadora dentro de empresas tecnológicas, incluyendo Asus. Mi pasatiempo era armar computadoras desde cero. No era desarrolladora. No era ingeniera. Pero entendía la arquitectura financiera de esas empresas desde adentro, donde el dinero realmente se movía, no donde los comunicados de prensa decían q…