El Caribe y el Lenguaje del Control en Audio

Este AI podcast está basado en mi artículo “La Serie La Máquina: El Caribe y el Lenguaje del Control.”

En esta conversación explico cómo al Caribe le enseñaron un diccionario político equivocado: izquierda, derecha, comunismo, libertad, desarrollo, estabilidad y reforma. Palabras que muchas veces se usan para distraer mientras la misma arquitectura financiera sigue funcionando debajo.

La República Dominicana está en el centro porque es donde la maquinaria se ve con más claridad: partidos que cambian de nombre, constituciones que prometen derechos, préstamos del FMI, bonos soberanos, azúcar, remesas, deuda y políticos que venden estabilidad mientras el pueblo paga la factura.

También se conecta Cuba como advertencia, Haití como castigo por deuda, Puerto Rico como gobierno al servicio del acreedor y Jamaica como ciclo del FMI.

Pero hay una parte que la máquina no pudo controlar: los dominicanos. Los que viven fuera, los que mandan remesas, los que sostienen familias, los que siguen construyendo país aunque los políticos y los acreedores sigan cobrando.

Este no es un resumen para repetir historia. Es un artículo que hace pensar.

La etiqueta cambia. El resultado no.

Vivify Mariposa 🦋

Sin Filtro. Solo Hechos.

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