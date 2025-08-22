La Revelación del DMV Que Me Abrió Los Ojos

El DMV cambió mi registro de votante a demócrata por mi apellido. Pensé que estaba protegiendo la democracia en la Junta Electoral de NYC, pero ese momento me despertó. Mi familia dominicana se fue después de la muerte de Trujillo - antes de que yo naciera. Aprendí esta historia cuando me mandaron a vivir en República Dominicana por un año y escuché a mis familiares contar sobre la tiranía de Trujillo y las "funditas" de Balaguer - regalitos a cambio de lealtad.

Los mismos trucos están apuntando a dominicanos como nosotros, más afilados y astutos.

Trabajando como intérprete en sitios de votación, vi personas mayores que recordaban de lo que sus familias huyeron, votando contra la narrativa de los medios. Luego llegó esa noche en 2020. Conté boletas antes de que fueran a la Junta Electoral con escolta policial. Viendo a personas mayores que confiaron en el sistema solo para ver los resultados volteados - sentí la misma traición que mi familia describió bajo Balaguer. Ese fue el momento en que supe que el manual no había muerto. Solo se mudó de código postal.

Haz las preguntas que más temen.

Trabajando como intérprete en sitios de votación, vi los patrones reales: personas mayores que recordaban de lo que huimos, votando contra la narrativa de los medios. Luego llegó 2020. Conté boletas antes de que fueran a la Junta Electoral con escolta policial. La mayoría en mi distrito votó por Trump. Los resultados finales contaron una historia diferente.

Ahí fue cuando encajó. Las "funditas" simplemente se habían convertido en programas de bienestar social. La compra de votos se había convertido en política de identidad. Mismo control, diferente empaque.

Empieza a hacer preguntas que no quieren que contestes.

¿Quieres saber cómo lo están logrando? Empieza a hacer preguntas que no quieren que hagas.

(Si quieres el desglose histórico completo de cómo llegamos aquí, revisa mi análisis profundo sobre los orígenes y tácticas reales del Partido Demócrata: https://nofilterjustfacts.substack.com/p/the-real-history-of-american-political)

El Manual: De América Negra a América Dominicana

Antes de meternos en cómo nos están apuntando a nosotros, recordemos lo que perfeccionaron con América Negra. Los demócratas bloquearon la legislación de Derechos Civiles, luego se llevaron el crédito. LBJ supuestamente dijo que tendría a los votantes negros amarrados por 200 años con sus programas de bienestar social. Misión cumplida.

De la esclavitud al KKK a la dependencia del welfare, aprendieron a hacer que la opresión pareciera liberación. Cuando las cadenas físicas se volvieron inaceptables, cambiaron a las psicológicas. El mismo partido que creó el problema se convirtió en la "solución."

Esto no es caridad. Es ajedrez. Y nosotros somos los peones.

Ahora están ejecutando el manual mejorado en nosotros.

Apuntando a Dominicanos Hoy: El Laboratorio Perfecto

Soy dominicana - no "latina" ni "hispana." Esas etiquetas son otra manera que los demócratas destruyen culturas distintas metiéndonos a todos en el mismo saco. Mi experiencia dominicana con Trujillo y Balaguer es específica, no algún cuento genérico pan-cultural. **Su Protocolo de Cuatro Pasos:

1. Crear crisis artificiales que requieren su "solución"

2. Posicionarse como tu única protección contra enemigos que ellos definen

3. Hacer que dejar su plantación se sienta como traicionar a tu gente

4. Convencerte de que cuestionarlos significa que te odias a ti mismo

La Estrategia del Cuco: En RD, los políticos nos asustan con una falsa "invasión haitiana" cuando Haití ni siquiera puede alimentarse. Aquí, usan el "racismo" como la amenaza eterna. Mismo miedo, diferente máscara.

La Conexión de la Fundación Clinton: ¿Quieres saber por qué los haitianos están huyendo de su país y viniendo a RD y EE.UU.? Sigue el dinero a la Fundación Clinton. Han estado destruyendo sistemáticamente a Haití por décadas. ¿Por qué? Porque Haití fue el primer país en abolir la esclavitud, y los demócratas nunca los han perdonado por ello. Han estado castigando a Haití por siglos, forzándolos a pagar reparaciones a Francia y EE.UU. por "robar" la "propiedad" de los colonizadores - seres humanos.

El Crimen Perfecto: Crear la crisis (destruir Haití a través de "ayuda"), crear la migración (gente desesperada huyendo), luego usar tanto la migración COMO el miedo a la migración como armas políticas. Los dominicanos temen la "invasión" haitiana mientras los americanos temen ser llamados racistas por querer fronteras controladas. Mismo manual, diferentes países.

El Corral de Votación: Dibujan líneas de distrito como cercas, empacando barrios latinos para controlar tu voto. ¿Te has preguntado por qué la voz de tu comunidad se siente silenciada a pesar de los números crecientes? Revisa el mapa de tu distrito. Nota cómo agrupan áreas latinas en pequeños bloques de votación ordenados.

La Trampa del Idioma: Los políticos te dicen que hables español en casa para "preservar la cultura," pero necesitas su ayuda para tener éxito en la América de habla inglesa. ¿Por qué? Porque mantenerte lingüísticamente dividido te mantiene políticamente dependiente. Pregúntate: ¿quién se beneficia cuando tu voz permanece en un idioma?

La División Familiar: Deliberadamente enfrentan a padres que huyeron del socialismo contra hijos que aprenden a abrazarlo en las escuelas americanas. ¿Suena familiar en tu hogar? Mis padres escaparon de opresión real, pero mis hermanos aprendieron a amar las políticas socialistas en la universidad. ¿Quién está moldeando las lecciones de historia de tus hijos sobre las mismas ideologías de las que huimos?

La Trampa de Crisis: Crearon DACA como limbo permanente, no como solución. Mantener a la gente agradecida por migajas y aterrorizada de apoyar a cualquier otro. ¿Por qué no se ha "arreglado" en décadas? Sigue el dinero y ve quién se beneficia de la incertidumbre.

La Operación de Minería de Datos: ¿Tu clase de ESL? Está recolectando datos biométricos. ¿Tu taller de ciudadanía? Está rastreando tus decisiones políticas. ¿Tu centro comunitario? Campo de pruebas para ingeniería social. Revisa la letra pequeña de esos programas "gratuitos". Ve qué datos están cosechando.

El mismo partido que destruyó Haití, creó la crisis de refugiados, y ahora usa tanto la crisis como el miedo a la crisis para control político. Crean el problema, financian el caos, luego se ofrecen como la solución mientras posicionan a cualquiera que los cuestione como el enemigo.

Mi Escape: Cómo Me Liberé

No fui solo accidentalmente hecha demócrata. Fui programada para serlo por un sistema que asumió mi política, pero aprender la historia real de mi familia lo cambió todo.

Aprendiendo Mi Historia Real: Mi familia dominicana huyó después de la muerte de Trujillo - antes de que yo naciera. Aprendí esta historia cuando me mandaron a vivir en RD por un año. Los parientes me contaron sobre la tiranía de Trujillo y las "funditas" compradoras de votos de Balaguer - pequeñas bolsas de bienes entregadas por votos. Mi familia estaba contra CUALQUIER control gubernamental porque vivieron lo que realmente lleva.

El Juego de Suposiciones: En el DMV, cambiaron mi registro de republicana a demócrata sin preguntar. ¿Por qué? Mi apellido les dijo todo lo que pensaron que necesitaban saber sobre mi política. Así es como arrean comunidades enteras en bloques de votación, ignorando las experiencias reales de nuestras familias con el socialismo.

Mi Rebelión Personal: Después de la universidad, cuando aprendí que yo era el contribuyente financiando todos estos programas "gratuitos," dejé de participar en cualquier asistencia gubernamental. Mientras la mentalidad a mi alrededor era "es gratis, deberías tomarlo," me negué. Bienestar social significa que no puedes viajar libremente, no puedes tener cuentas bancarias sin reportar todo. No quería ese control sobre mi vida.

Construyendo Independencia: Mi esposo trabajó dos empleos para mantenernos mientras asistía a la universidad. Me gradué, comencé mi profesión, y seguí siendo lo opuesto a lo que esperaban. Lentamente cambié a las personas en mi camino, construyendo una marca alrededor de la independencia y la verdad.

La Verdad del Terreno: Como intérprete en sitios de votación, vi los patrones reales de votación. La mayoría en mi distrito eran votantes mayores, más conservadores que recordaban de lo que sus familias huyeron. No los jóvenes progresistas que los medios decían que representaban nuestra comunidad.

La Llamada de Atención de 2020: Conté boletas antes de que fueran a la Junta Electoral bajo escolta policial. La mayoría en mi distrito votó por Trump. Pero los resultados finales contaron una historia diferente. Dicen que el fraude es imposible en NYC con todos los protocolos. Aprendí que no es imposible si alguien realmente quiere que suceda.

Ahí fue cuando me di cuenta de que estaban usando el mismo manual que mis parientes me contaron. Las "funditas" simplemente se convirtieron en programas de bienestar social. La compra de votos se convirtió en política de identidad. Los mecanismos de control eran idénticos, solo envueltos en banderas americanas en lugar de retratos de dictadores.

Así que me mudé fuera de NY, me volví independiente, y ahora tienen que ganarse mi voto. Igual que mi familia me enseñó a través de sus historias - nunca confíes en alguien que te ofrece ayuda "gratuita" del gobierno. Nunca es gratis. Siempre es control.

Tu Camino a la Libertad: Preguntas Que Rompen Cadenas

Tu resurrección comienza cuando dejas de esperar respuestas y empiezas a cazarlas. Cada pregunta que haces es un ladrillo arrancado de su muro de mentiras.

Empieza Con Estas Preguntas Peligrosas:

¿Quién financia esos programas de "apoyo comunitario" en tu barrio?

¿Qué muestran realmente los registros de votación de tu ciudad después de décadas de promesas?

¿Por qué los mismos líderes siguen fallando en tus escuelas mientras sus hijos van a privadas?

¿Quién se beneficia de mantener a tu familia dependiente de programas gubernamentales?

¿Qué hay en los presupuestos que no quieren que leas?

Mira las Acciones, No las Palabras: Revisa cómo votan realmente tus representantes. Investiga a dónde va realmente el dinero de "inversión comunitaria". Ve quién se enriquece con programas de pobreza que nunca terminan la pobreza.

Sigue la Historia de Tu Familia: Pregunta a tus padres o abuelos de qué huyeron. Compara esas políticas con lo que los políticos te prometen hoy. ¿Notas alguna similitud?

Cuestiona la Narrativa: ¿Por qué te dicen que el éxito es traición? ¿Por qué castigan el logro en tu comunidad? ¿Quién pierde cuando las familias latinas prosperan independientemente?

No somos víctimas. Somos objetivos. Nuestras familias no sobrevivieron dificultades para convertirse en peones en el juego de poder de alguien más. La verdad está enterrada en los datos que esperan que estés demasiado ocupado o confiado para desenterrar.

Imagina esto: una comunidad donde tu familia prospera, tu cultura brilla, y ningún político posee tu futuro. Donde el éxito se celebra, no se usan como arma. Donde tu voz importa por tu carácter, no por tu patrón de votación.

Ese futuro existe. Pero tienes que luchar por él. Empieza con una pregunta que no quieren que hagas. Empieza hoy.

Cada pregunta que haces rompe su control. No eres solo un votante. Eres una fuerza. Construye el futuro donde tu familia y tu libertad prosperen sin su permiso.

👉 Si esto despertó preguntas que necesitas responder, suscríbete para seguir leyendo más verdad cruda que no quieren que investigues.

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Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtros. Solo Hechos.