Por Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtro. Solo Hechos.

Cada vez que le pregunto a cualquier dominicano qué sabe sobre la historia con Haití, la mayoría responde solo con división. Pocos aceptan que fuimos condicionados a rechazar a Haití y a repetir que los haitianos nos están invadiendo. Se molestan cuando les digo que el aeropuerto lo controla Francia, nuestras carreteras España, y nuestro oro Canadá, pero que los haitianos pobres son los invasores. Y cuando les digo que la República Dominicana está administrando a Haití, me llaman mentirosa. Vivimos rodeados de tanta información, y al mismo tiempo la gente es tan ignorante.

Cuando escribí el artículo sobre la plantación, o la serie del Caribe, muchos lo ignoraron, porque no es lo que les enseñaron en la escuela. Viví un año en la República Dominicana y conozco la historia que se enseña sobre Haití. Amo a la República Dominicana. Pero la City de Londres nos hizo una jugada grande.

Si creen que lo de Persia fue malo, lo de la República Dominicana y Haití también lo fue.

La pregunta detrás de esa rabia nunca fue realmente sobre Haití. Era sobre una etiqueta de partido.

La política dominicana se recuerda en colores y siglas, reformista, perredeísta, peledeísta, y el relato oficial trata esas etiquetas como si describieran proyectos distintos. Revisar el récord contra las etiquetas produce una respuesta diferente. Las etiquetas no explican lo que realmente ocurrió en el poder. El partido de un dictador entregó el poder a un modernizador en un gesto público, y el gobierno de ese modernizador escribió el artículo constitucional que los tribunales usarían después para despojar de la nacionalidad a cientos de miles de personas. Partido distinto. Mismo resultado que la doctrina del dictador exigía.

La pregunta de quién gobernó y quién solo administró bajo un nombre nuevo llevó hacia atrás, desde la presidencia actual hasta Leonel Fernández, de Fernández a Joaquín Balaguer, de Balaguer a Rafael Trujillo, y de Trujillo hasta la ocupación estadounidense que entrenó al ejército que él usó para tomar el poder. Esa cadena, una vez puesta en orden, era la misma cadena que la investigación sobre Persia ya había documentado al otro lado del mundo: un recurso, una deuda, un gobierno cliente, y una disciplina aplicada a cualquiera que intentara romperla. Hispaniola no era un caso aparte. Era el mismo método, aplicado dos veces, sobre dos naciones condicionadas para nunca comparar apuntes.

La frase que se dice en cuatro palabras

Los haitianos nos invaden.

Cuatro palabras. No hace falta preparación para decirlas. No hace falta verificación para sentirlas ciertas. Una niña dominicana las escucha antes de saber leer. Un hombre dominicano las repite en un colmado sin saber por qué le salieron de la boca. La frase no explica lo que realmente ocurre en esta isla ni quién produjo esas condiciones. Describe un sentimiento instalado antes de que naciera el niño que hoy lo carga.

Esto es lo que realmente está pasando en la isla en este momento, mientras se repite esa frase.

Haití no ha tenido elecciones en nueve años. Un consejo de transición que nadie eligió gobierna lo que queda del Estado. Grupos armados controlan el noventa por ciento de la capital. Una fuerza de seguridad extranjera, financiada por un fondo de las Naciones Unidas y comandada fuera de la autoridad haitiana, llega este año al país. La policía keniana está siendo reemplazada por tropas chadianas entrenadas en Estados Unidos. El canciller dominicano es la fuente que usa la prensa internacional para explicar esa transición. No el gobierno de Haití. El gobierno dominicano.

Mientras tanto, una empresa francesa opera los aeropuertos de la República Dominicana. Las carreteras de peaje funcionan bajo contratos de concesión con garantías del tesoro público sin importar qué bandera los sostenga. La mina de oro más grande del país pertenece mayoritariamente a una empresa canadiense y una estadounidense. Aproximadamente el dos por ciento del territorio nacional, más de ochocientos kilómetros cuadrados, pertenece a una familia que huyó de Cuba en 1960 y dirige una operación azucarera cuya mano de obra vive bajo condiciones que investigadores federales han vinculado formalmente al trabajo forzado. La mayor fuente de divisas por turismo en el país fluye a través de cadenas hoteleras con sede en Palma de Mallorca y Barcelona. Los bancos principales del país mueven sus transacciones internacionales a través de relaciones de corresponsalía que incluyen a Madrid.

Nada de eso es haitiano. Todo eso es extranjero. Todo eso extrae.

La frase que se repite en cada reunión apunta hacia la única población en la isla sin ejército, sin concesión, sin junta directiva y sin embajada. Nunca apunta hacia las cuatro banderas que realmente sostienen las carreteras, las playas, el oro y los campos de caña. Ese miedo fue construido para eso a lo largo de ochenta años de libros de texto.

Lo que Persia ya demostró

En 1901 un súbdito británico recibió una concesión para extraer el petróleo persa durante sesenta años. En 1953 el primer ministro que intentó nacionalizar ese petróleo fue derrocado en un golpe organizado por el mismo gobierno cuya bandera ondeaba sobre la concesión. El petróleo no se volvió persa después. Se convirtió en un consorcio, cinco empresas estadounidenses, una británica, una holandesa, una francesa, repartiendo lo que había sido una sola reclamación extranjera para que ningún derrocamiento futuro pudiera amenazarla otra vez.

Esa es la regla sobre la que se ha manejado el hemisferio entero desde entonces. La soberanía sobre un recurso estratégico es lo único que el arreglo no permite. No el comunismo. No el autoritarismo. No la corrupción. La propiedad. En el momento en que un país intenta ser dueño de lo que tiene bajo su propia tierra, los mismos que ya reclamaban ese recurso regresan a imponer las condiciones.

Hispaniola nunca tuvo ese momento. Ni una sola vez, ni en ninguna de las dos mitades de la isla, en doscientos años. Y eso no es porque a Hispaniola le falte el recurso. La isla tiene oro. La isla tiene níquel. La isla tiene un potencial mineral documentado que topógrafos extranjeros han mapeado en silencio y archivado en silencio. La isla está situada sobre la ruta marítima entre dos océanos y dos continentes, en el punto exacto que un rey español llamó una vez la puerta y la llave de las Indias. La isla tiene agua que ningún otro territorio caribeño puede igualar.

Hispaniola nunca tuvo su momento de Mosaddegh, porque nunca se le permitió a la isla alcanzar la consolidación política que produce un momento así. Esa es la operación más profunda. No derrocar a un líder que intentó nacionalizar el recurso. Impedir que cualquier líder llegara a reunir suficiente autoridad para siquiera intentarlo.

La Doctrina Donroe y la puerta que podría abrir

Durante décadas, Estados Unidos actuó como el brazo ejecutor de un orden angloamericano construido desde Londres: la Reserva Federal calcada del Banco de Inglaterra, el petrodólar sosteniendo el mercado del eurodólar y los territorios extraterritoriales, Lloyd’s fijando el riesgo sobre cada punto estratégico. Washington ejecutaba. Londres mantenía la arquitectura. El segundo mandato de Trump rompió esa dirección de servicio. Llámenlo lo que es, una Doctrina Monroe revivida para este siglo, el hemisferio occidental administrado a favor del interés estadounidense en lugar de administrado en nombre de Londres.

Venezuela es el ejemplo más claro que ya está en el récord. Nicolás Maduro fue arrestado en enero de 2026 por los delitos de los que fue acusado. El Banco de Inglaterra ha retenido cerca de dos mil millones de dólares en oro venezolano desde 2018 y se ha negado a liberarlo. Ese oro sigue en Londres. El petróleo es un instrumento completamente distinto, controlado no por Londres sino por Washington, a través del régimen de sanciones y las licencias que otorga o retiene el Departamento del Tesoro estadounidense, y a los pocos días del arresto esas licencias comenzaron a mover el petróleo venezolano hacia empresas estadounidenses. Dos instrumentos, dos capitales, y por primera vez no se mueven juntos. Londres sigue reteniendo el oro que tomó. Washington se quedó con el petróleo para sí mismo.

Si esa dirección se mantiene, es la primera apertura real que ha tenido Hispaniola en dos siglos. Cada instrumento que este artículo ha nombrado, el precio del oro fijado contra un punto de referencia londinense, el bono calificado por agencias construidas sobre un modelo londinense, el seguro que pasa por un sindicato londinense antes de pasar por cualquier cosa local, depende de que Washington y Londres se mantengan alineados.

Un Washington que prioriza su propio hemisferio y que ya demostró que sacó el petróleo venezolano de esa alineación es un Washington que podría, si algún gobierno en esta isla alguna vez lo exigiera, sacar de ahí el precio del oro de Pueblo Viejo, la concesión de peaje, o el contrato de Central Romana. Eso no sería caridad. Sería el mismo interés propio que ya está funcionando sobre Venezuela, aplicado al siguiente activo de la lista. Que ocurra depende de si Santo Domingo o Puerto Príncipe alguna vez lo piden. Ninguno lo ha pedido todavía.

Dos condicionamientos, construidos para nunca encontrarse

Para mantener oculto durante tanto tiempo un recurso tan valioso, la fuerza sola no basta. La fuerza llama la atención. Lo que se construyó en Hispaniola en su lugar fue un par de condicionamientos calibrados, uno para cada mitad de la isla, diseñados para que ninguna de las dos poblaciones reconociera jamás lo que compartía con la otra.

Haití fue condicionado para verse como la nación de la unidad. La constitución de 1805 declaró que la isla entera era una sola e indivisible. Toussaint la había mantenido así brevemente en 1801, un pueblo antes esclavizado gobernando el territorio completo bajo una sola ley, habiendo derrotado a los tres imperios más fuertes del mundo. Esa visión es lo más hermoso que produjo jamás esta isla. También es exactamente la vulnerabilidad a la que el arreglo le puso precio. Cada vez que Haití se acercó a esa unidad, desde 1801 hasta la unificación de Boyer en 1822, llegó la cuenta. La indemnización de 1825. El préstamo Lafitte. Los bancos que se llevaron el cuarenta por ciento en comisión por cada préstamo tomado para pagar una deuda impuesta a punta de cañón. Ciento veintidós años pagando por el crimen de haber estado completa alguna vez.

La República Dominicana fue condicionada para verse como la nación bajo amenaza permanente. No de España, que exterminó a los taínos, importó a los esclavizados, y administró la colonia durante tres siglos. No de Francia, que ocupó la parte oriental de la isla dos veces. De Haití. Los hombres que escribieron esa doctrina en la ley tenían nombres y cargos. Un historiador al servicio de un dictador en una ciudad que llevaba el nombre de ese dictador escribió el libro que fijó la palabra invasión sobre un movimiento que nueve pueblos dominicanos habían solicitado por escrito y que terminó sin disparar un solo tiro. Un presidente que gobernó tres mandatos, y que terminó gobernando seis mandatos en total, escribió la siguiente versión de ese mismo libro sentado en el palacio, y se convirtió en un éxito de ventas nacional enseñado dentro de las mismas escuelas que financiaba su gobierno.

Ninguno de los dos condicionamientos es un accidente de dos pueblos orgullosos que recuerdan su historia de manera distinta. Ambos condicionamientos sirven una sola función. Mantienen a dos poblaciones trabajadoras, compartiendo una isla, una ruta marítima, una base mineral, y una lista de dos siglos de presidentes asesinados, sin reconocer jamás que están siendo extraídas por la misma mano.

Lo que este capítulo sigue en cambio

La serie de la Máquina del Caribe y la serie de la Milla Cuadrada ya hicieron el trabajo de seguir el dinero. Tierra, deuda, mano de obra, materias primas, y poder político, moviéndose por la misma arquitectura financiera, una milla cuadrada en Londres en el centro de todo, Francia y Estados Unidos administrando el lado haitiano del libro contable, Estados Unidos y España administrando el lado dominicano, un precio del oro fijado a un océano de distancia, un bono calificado por agencias en las que ninguno de los dos gobiernos tiene asiento, un reclamo de seguro que pasa por un sindicato extranjero antes de pasar por cualquier cosa local.

Esa contabilidad ya está hecha. No hace falta repetirla aquí, salvo por una pieza fácil de perder porque se esconde detrás de una bandera que parece no tener relación. La mina de oro más grande del país pertenece mayoritariamente a una empresa canadiense. Canadá no está fuera del alcance de la Corona. Canadá es un reino de la Corona, su propio jefe de Estado es el mismo monarca al que responde Londres, y el oro que saca de tierra dominicana se sigue fijando contra la referencia londinense antes de que nadie cobre. La bandera en el permiso minero dice Toronto. El arreglo debajo nunca salió de Londres.

Este capítulo sigue algo distinto. No el dinero. La historia que se instaló dentro de la cabeza de dos poblaciones para que casi nadie mirara el dinero.

Los hombres que lo cargaron y los hombres que pagaron por negarse

Cada uno de los presidentes dominicanos que intentó romper el arreglo fue derrocado en cuestión de meses o años. Heureaux fue asesinado una vez que ya no podía pagar la deuda extranjera que había amontonado. Cáceres fue asesinado después de intentar renegociar el arreglo aduanero que los infantes de marina ocupantes formalizarían después por la fuerza. Bosch, elegido libremente en 1962 con una constitución que limitaba la concentración de tierra, duró siete meses. Caamaño, que intentó restaurar esa constitución por la fuerza, fue cazado y asesinado por el ejército del hombre que heredó la doctrina. Cada uno de ellos intentó cambiar el arreglo. Cada uno fue derrocado en cuestión de meses o años de intentarlo. El dictador que dirigió esa doctrina durante treinta y un años, en cambio, fue asesinado solo cuando se volvió incómodo para los mismos patrocinadores que lo armaron, no cuando se volvió cruel, y los hombres que aceptaron el arreglo sin desafiarlo se mantuvieron en el poder durante décadas.

Ese heredero gobernó veintidós años a través de tres mandatos distintos y escribió, mientras era presidente, el libro que decidiría cómo entendería un país entero a su vecino durante los siguientes cuarenta años. Cuando estaba ciego y moribundo, levantó en público la mano de un hombre más joven, formado en el extranjero, fluido en el vocabulario que premian las instituciones internacionales, y ese hombre más joven tomó el cargo más alto del país gracias a ese gesto. El gobierno de ese hombre más joven reescribió el artículo constitucional que un tribunal usaría después para justificar un fallo que dejó hasta doscientas diez mil personas, según la cifra más citada, apátridas o en riesgo de quedar apátridas, la mayoría nacidos en la República Dominicana de padres haitianos. Ese hombre más joven sigue activo, sigue financiando las instituciones que forman a la próxima generación de voces de política exterior del país, y sigue siendo aplaudido en conferencias internacionales como uno de los intelectuales líderes de la región.

Y ahora se está preparando una tercera figura, Santiago Matías, la personalidad mediática conocida como Alofoke. No desde dentro de los partidos tradicionales, o no por mucho tiempo. Desde detrás de un micrófono. El nombre más mencionado del país en un año entero, alabado públicamente y elevado a figura nacional seria por una embajadora extranjera, recibido por el mismo partido cuyo fundador escribió el libro que empezó todo esto. Le ofrecieron la puerta hacia ese partido y la rechazó. Anunció en cambio que construiría el suyo propio. Esa negativa no debilita el argumento aquí. Si acaso lo respalda, porque un hombre no funda su propio vehículo para ir a servir dentro de la estructura de otro. Funda su propio vehículo cuando ya ha decidido, tal como decidió cada fundador de esta lista antes que él, que solo él puede ser confiable para sostenerlo.

Tres hombres. Décadas distintas. Vestuarios distintos. Una sola postura compartida entre los tres. Cada uno seguro de que solo él entiende cómo dirigir el país. Cada uno llegando en un momento de herida visible, ofreciéndose como el sanador, mientras la herida misma, el arreglo debajo de ella, nunca se toca.

Duarte gastó la fortuna de su familia para fundar una república y fue exiliado por su propio gobierno pocos años después. Murió pobre en otro país porque los hombres que tomaron el poder después de él eligieron la rendición sobre la soberanía y no pudieron tolerar a un fundador que había elegido lo contrario. Toussaint unificó una isla, terminó con la esclavitud en toda ella, y murió en una prisión francesa en la montaña, solo, en el frío, porque el imperio que había derrotado no pudo permitir que su ejemplo lo sobreviviera.

Cada líder que ha reclamado el legado de esos dos hombres desde entonces ha sido medido contra ellos y hallado haciendo exactamente lo contrario de aquello por lo que murieron. Los que aceptaron el arreglo se mantuvieron en el poder y son recordados como estadistas. Los que se negaron no sobrevivieron a su negativa.

El hombre que lo administra ahora mismo

El dictador condicionó a la población. El modernizador escribió el arreglo dentro de la constitución. El hombre que hoy está en el palacio es quien lo administra como un negocio, y su nombre es Luis Abinader.

Su gobierno persigue un objetivo público y explícito de grado de inversión para 2028, una calificación que le permitiría al país pedir prestado a una tasa mucho menor en el mismo mercado internacional de bonos ya descrito. Alcanzar esa meta exige la disciplina fiscal que premian las agencias calificadoras, lo cual en la práctica significa mantener una estructura tributaria que deja intacto el impuesto al consumo sobre compras ordinarias mientras el alivio fiscal corporativo protege a los concesionarios. Exige que los sectores minero y turístico sigan creciendo sin interrupción, porque sus ingresos son la base de las proyecciones de crecimiento sobre las que se construyen las propias consultas del Fondo Monetario Internacional. Exige una frontera presentada como segura, porque la inestabilidad fronteriza es lo único que podría espantar al mercado de bonos más rápido que cualquier fracaso de política interna.

Cada acción visible de su gobierno encaja dentro de esa meta. El muro fronterizo, ya extendido más allá de cien millas de concreto y sensores, no es solo una postura política doméstica. Es también una señal para ese mismo mercado de bonos de que el país está gestionando su riesgo más visible. Las deportaciones masivas, cientos de miles de personas desde 2024, envían la misma señal. Y cuando el arreglo de seguridad de Haití necesitó una voz regional para explicarlo ante la prensa mundial, fue el canciller de su gobierno quien dio esa explicación, no porque la República Dominicana haya invadido a Haití, sino porque un Haití mantenido inestable y una República Dominicana mantenida estable son dos posiciones del mismo dial, y su administración eligió ser fotografiada en la posición estable.

Él no escribió la doctrina. La heredó ya construida, como todo presidente desde la dictadura de treinta y un años la ha heredado. Lo que distingue su gestión es hasta qué punto convirtió esa doctrina en un discurso para inversionistas. La población sigue recibiendo el miedo. El mercado de bonos recibe la disciplina. Ambas audiencias se administran desde el mismo palacio, con la misma frontera, al mismo tiempo.

El regreso cuyo guion Balaguer ya escribió

Mientras Abinader administra la plataforma, el hombre que heredó el gesto de Balaguer intenta repetirlo.

Leonel Fernández dejó en 2019 el partido que había liderado durante décadas y fundó uno nuevo, Fuerza del Pueblo, la misma jugada que hizo Balaguer cuando su propio partido original ya no podía contenerlo. Ese partido nuevo es hoy la segunda fuerza política del país. Y Fernández, ya en sus setenta, ha pasado meses recientes sin decir en público si se postulará él mismo en 2028 o si le dará paso a su hijo, un senador en funciones que hace campaña a su lado, aparece en segmentos mediáticos coordinados con él, y es descrito en la propia prensa dominicana como la figura hacia la cual se mueve en silencio una transición política.

Eso no es sucesión. Es la misma jugada que hizo Balaguer cuando, moribundo, levantó en público la mano de un hombre más joven y dejó que el país creyera que estaba eligiendo algo nuevo. Un padre que no cierra la puerta, manteniendo la opción abierta para un hijo que se presenta al electorado exactamente como se presenta a un heredero designado, poco a poco, con cariño, frente a las cámaras, sin nunca tener que responder si al país se le está ofreciendo una elección o una transferencia familiar del mismo cargo. La gente está cansada de los mismos nombres. Se les está ofreciendo el mismo nombre en otra generación, calculado para el momento en que estén lo bastante cansados como para aceptar una cara nueva sin preguntar de quién es la mano que la puso ahí.

El nombre confundido con su opuesto

Junto a esa sucesión hay una confusión aparte, cultivada a propósito. A los dominicanos se les ha entrenado durante décadas para tratar cualquier política que desafíe al establecimiento como comunismo, un vestigio de una Guerra Fría que los propios presidentes del país pelearon del lado de Washington. Ese reflejo sigue activándose hoy, décadas después de que terminara la Guerra Fría para la cual fue construido.

El resultado es que una posición nacionalista genuina, una que abogaría por el control dominicano de los recursos dominicanos en lugar del odio hacia el país vecino, tiene dificultad para ser reconocida como lo que es. Se confunde con la misma izquierda que el país fue entrenado para temer, o simplemente se ignora, porque el vocabulario disponible para describirla nunca se construyó. El país tiene palabras para extranjero, invasor, comunista, y partido tradicional. No tiene un vocabulario público funcional para un dominicano que quiere de vuelta la mina, la carretera de peaje, y la playa, porque esa posición nunca debía necesitar un nombre.

El mecanismo se puede observar funcionando en tiempo real. El 24 de julio de 2026, Listín Diario reportó que el Senado dominicano había aprobado más de veintisiete mil millones de pesos en préstamos sin leerlos ni estudiarlos primero. Un ciudadano que respondió a esa noticia escribió: “Somos un país gobernado por ladrones, corruptos y sinvergüenzas”, un reclamo directo dirigido a un fracaso específico y documentado. Dentro del mismo hilo, otra cuenta respondió a ese reclamo no contestándolo sino reemplazándolo. “En otras palabras COMUNISTAS”, junto a una fotografía de Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez, con el comentario de que uno era dominicano y el otro haitiano, y que los cuatro partidos que han gobernado el país desde los años setenta se remontan a hombres que la publicación llama comunistas. Un préstamo sin leer entró a ese intercambio como un reclamo fiscal y salió como una acusación étnico-ideológica de linaje.

En la misma semana, otra cuenta publicó el caso de corrupción de SENASA, la malversación real de quince mil millones de pesos del seguro nacional de salud, con el comentario “pero y de qué nos quejamos”, un segundo reclamo legítimo, dirigido correctamente. La misma cuenta, la misma semana, también publicó contenido advirtiendo sobre la construcción de mezquitas en Santiago y Santo Domingo, tomado de un medio argentino, con el comentario “qué hicimos para evitarlo, absolutamente nada”. Y esa misma cuenta compartió un video de un hombre declarando que el país está siendo posicionado para un nuevo orden mundial, manejado por manos oscuras que duermen al pueblo mientras los abusos continúan.

Cuatro motivos de preocupación, de dos cuentas conectadas, dentro de una sola semana: un préstamo sin leer, una malversación de fondos de salud, la construcción de mezquitas, y una conspiración global. Dos de los cuatro apuntan a algo documentado y específico. Los otros dos apuntan a algo sobre lo cual quien lo publicó es libre de preocuparse por cuenta propia, pero ninguno de los cuatro apunta a un contrato de concesión, un prospecto de bonos, una agencia calificadora, o una regalía minera. Sea cual sea la conclusión de cada lector sobre esas cuatro preocupaciones, la rotación misma es lo que vale la pena nombrar. La palabra del miedo cambia. Haitiano, comunista, musulmán, globalista. El blanco al que nunca llega sigue siendo exactamente el mismo.

Lo que revela el espejo de Haití

La misma contabilidad opera al otro lado de la frontera, y es peor, porque a Haití nunca se le permitió ni siquiera la apariencia de estabilidad que se le dio al lado dominicano.

Una dictadura de padre e hijo dirigió el país como una finca privada durante veintinueve años, mató a decenas de miles de su propia gente a través de una milicia privada, extrajo aproximadamente quinientos millones de dólares mientras el ingreso per cápita del país estaba por debajo de los cuatrocientos dólares al año, y contó con el apoyo continuo del mismo gobierno extranjero que periódicamente decía defender la democracia haitiana. Cuando el hijo finalmente huyó, salió en un jet militar extranjero y nunca fue extraditado.

El dictador que dirigió la doctrina dominicana y el dictador que dirigió la finca haitiana no eran desconocidos entre sí. Trujillo y el Duvalier mayor firmaron acuerdos laborales que formalizaron el traslado de cortadores de caña haitianos hacia tierra azucarera dominicana, un arreglo entre Estados que los dos hombres firmaron mientras sus respectivas maquinarias de propaganda enseñaban a cada población a temer o resentir a la otra. Las dos ideologías, la hispanidad dominicana y el noirismo haitiano, se presentaron a cada población como opuestas. Los dos gobiernos que produjeron esas ideologías firmaban contratos laborales entre sí todo ese tiempo. El odio era para la población. El acuerdo era para los hombres en el poder.

El primer presidente elegido libremente en la historia de Haití fue derrocado dentro de su primer año en el cargo, restaurado tras tres años de exilio, y derrocado de nuevo una década después, sacado de su propio país en un avión extranjero en circunstancias que él mismo ha llamado un secuestro. Ambos derrocamientos siguieron a sus intentos de aumentar los salarios, de cuestionar el arreglo azucarero al que estaban sometidos los trabajadores de su país, y de exigir cuentas por la deuda que su país había estado pagando desde antes de que nacieran sus propios abuelos.

El presidente más reciente había rechazado un cargamento de vacunas ligado a un marco de financiamiento que no había aceptado, y había anunciado que publicaría los nombres de los empresarios que se habían apoderado de los contratos de su país. A los pocos meses, le dispararon doce veces dentro de su propia habitación. El fiscal que abrió la investigación y nombró a un sospechoso fue removido del caso días después. El gobierno que le siguió aceptó el cargamento de vacunas semanas después. Cada uno de esos hechos está documentado por separado. Lo que los conecta queda para que el lector lo pese, tal como ha quedado durante nueve años, porque nunca se ha completado ni hecho pública una investigación completa sobre quién ordenó el asesinato.

Leídos en secuencia, estos no son cinco hechos aislados. Son el récord de una disciplina aplicada en ambos lados de la misma isla durante doscientos años, premiando el sometimiento y eliminando a quienes se niegan, sin importar qué bandera, qué idioma, o qué color tuviera el hombre en el cargo.

Lo que realmente sostiene al país, y lo que no

El resumen de este artículo ya nombró quién controla los aeropuertos, el oro, las playas, y los bancos. Un detalle de esa lista pertenece específicamente a la administración actual. La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos emitió una orden formal en 2022 bloqueando importaciones de la operación azucarera de la familia exiliada de Cuba, tras hallar en su propia investigación cinco indicadores de trabajo forzado: abuso de la vulnerabilidad, aislamiento de los trabajadores, retención de salarios, condiciones abusivas de trabajo y de vida, y horas extra excesivas. Esa orden fue modificada en marzo de 2025, después de que las empresas de esa familia dieran más de siete millones de dólares a comités de recaudación afines a Trump, y el azúcar ha seguido enviándose hacia el norte desde entonces, bajo un gobierno dominicano que nunca ha hecho de esto un tema.

Luego, el 24 de julio de 2026, esa misma administración impuso un nuevo arancel del 12,5 por ciento sobre las importaciones de la República Dominicana como parte de una acción amplia contra sesenta países, citando el incumplimiento generalizado de las medidas destinadas a prohibir productos fabricados con trabajo forzado. La República Dominicana está pagando ahora un arancel nacional por el mismo problema del cual esa misma administración ya había eximido a su peor infractor quince meses antes. El país carga con el costo. La empresa que le dio nombre a la evidencia de trabajo forzado queda libre de él. Eso no es una contradicción dentro del arreglo. Es el arreglo funcionando exactamente como funciona en el resto de este artículo: la sanción cae sobre la población, la excepción cae sobre el concesionario.

Eso no es caos. El caos es lo que se despliega cuando el arreglo se ve amenazado. El arreglo mismo, en su estado normal, se parece más a lo que siglos anteriores llamaban con otro nombre. Una población trabaja. El valor de ese trabajo se captura en otro lugar, bajo un contrato que la población no puede renegociar, por un plazo medido en décadas que sobrevivirá la vida laboral de todo el que construyó la carretera, cortó la caña, o tendió la cama del hotel. Las cadenas cambiaron de forma. No dejaron de existir. Ahora corren a través del derecho de concesión y del registro corporativo en lugar del hierro, y al hombre que las carga hoy se le dice que esté orgulloso de una carretera que pertenece a una empresa extranjera en lugar de temer la cadena que esa empresa ya no necesita.

La única población en toda la isla sin concesión, sin asiento en una junta directiva, sin embajada que defienda sus intereses, y sin agencia calificadora a la cual llamar si es maltratada, es la población a la que se llama invasora.

La botella en su propia mano

Parte de esto no requiere un expediente de concesión para verse. Está en la nevera.

La cerveza nacional del país Presidente, la que se sirve en cada juego de béisbol, cada día de playa, cada boda, pertenece mayoritariamente a un conglomerado cervecero multinacional con sede en Bélgica, operando a través de su filial brasileña, en sociedad con una empresa familiar dominicana que se quedó con una participación minoritaria tras vender el control. Los cigarrillos del país, las marcas de ron del país, y una larga lista de otros productos vendidos como símbolos de identidad dominicana ocultan la misma estructura bajo la etiqueta, propiedad mayoritariamente extranjera vestida de marca nacional.

Nada de eso es secreto. Está impreso en expedientes corporativos y prensa de negocios, disponible para quien quiera verlo. Casi nadie lo ve, porque nadie le ha dicho al hombre que sostiene la botella en el juego de béisbol que ver es una forma de preguntar quién realmente se beneficia de su orgullo.

Las reglas dentro del banco

La evidencia más clara de una esclavitud modernizada no está en la frontera. Está dentro del propio sistema bancario del país, que aplica reglas de conocimiento del cliente más estrictas en la práctica diaria que las del país que suministra el modelo. Para abrir una cuenta, un dominicano debe probar el origen de los fondos, y si no tiene ingreso propio, una carta de un familiar que lo respalde se acepta comúnmente en lugar de un salario, una solución que reconoce en silencio cuántos dominicanos no tienen un ingreso formal que probar en primer lugar. Los empleadores formales exigen rutinariamente la cuenta como condición para pagarle a un trabajador, y los burós de crédito dominicanos, los registros privados que rastrean deudas impagas, son consultados por empleadores y prestamistas de maneras que pueden seguir a una persona mucho después de que la deuda original fuera pequeña. Un sistema financiero construido para gestionar el riesgo para las instituciones que lo componen termina gestionando quién puede trabajar. Y eso no es incidental en una economía moderna. Es lo que parece una economía moderna cuando la población dentro de ella no tiene asiento en la mesa donde se escriben las reglas.

Human Rights Watch documentó durante años que a las mujeres que solicitaban empleo en las zonas francas y en el turismo del país se les exige someterse a pruebas de embarazo y de VIH como condición para ser contratadas, una práctica que el gobierno dominicano fue instado repetidamente a terminar y que tardó en ponerle fin, mientras esa misma práctica generaría acción legal inmediata en el país cuyas inversiones buscan atraer las zonas francas. La regla se impuso sobre el cuerpo de mujeres dominicanas para proteger los costos de nómina de empleadores extranjeros. Nadie marchó contra eso en la frontera. No hubo muro que construir contra eso, porque la amenaza nunca fue extranjera de la manera en que el condicionamiento enseña a reconocer una amenaza.

Ninguno de estos hechos significa que los dominicanos sean ciegos ante su propia gobernanza. Un caso de corrupción dentro del seguro nacional de salud del país salió a la luz el año pasado, alegando miles de millones de pesos desviados a través de facturación fraudulenta y esquemas de comisiones, fondos destinados al cuidado médico de la población más pobre que cubre el programa, en lo que el propio fiscal anticorrupción del país llamó el caso más siniestro en la historia de la institución. El gobierno aprobó varios cientos de miles de millones de pesos en nueva deuda pública para el presupuesto del año entrante en el mismo período en que la inflación ha estado apretando los presupuestos familiares y los precios internacionales del combustible se dispararon en medio de un conflicto en el exterior, obligando al Estado a gastar cientos de millones de pesos por semana en subsidios solo para evitar que subieran los precios de la gasolina y del gas de cocina. La gente notó todo esto. La gente se molestó por todo esto, por un ciclo de noticias. Luego la rabia se movió. Siempre se mueve al mismo lugar, porque la frontera llega precargada con décadas de libros de texto y ceremonias de bandera preparando a la población para sentirla en el cuerpo, y un caso de corrupción dentro de un seguro de salud no.

El hombre que dirigió el Banco de Inglaterra ahora dirige Canadá

Todas las demás secciones de este artículo nombran una institución y luego tienen que rastrear la mano detrás de ella. El gobierno actual de Canadá no exige ese trabajo. La mano ya está en el récord.

Mark Carney dirigió el Banco de Canadá de 2008 a 2013. En 2013 se convirtió en gobernador del Banco de Inglaterra, la primera persona en los trescientos treinta años de historia de esa institución que no era británica. Ocupó ese cargo hasta 2020. Durante ese período y posteriormente, presidió el Consejo de Estabilidad Financiera, el organismo que coordina la regulación financiera entre todos los bancos centrales importantes del planeta, sirvió como enviado especial de las Naciones Unidas para la Acción Climática y las Finanzas, trabajó en Goldman Sachs, y dirigió la inversión de impacto en Brookfield Asset Management, uno de los administradores de activos más grandes del mundo. Tuvo ciudadanía británica desde 2018 hasta 2025, el mismo año en que se convirtió en primer ministro de Canadá.

Esa no es una carrera que tocó Londres una vez por casualidad. Es una carrera construida enteramente dentro de la institución que este artículo ha descrito de principio a fin, y luego se le entregaron las llaves del país situado sobre el capital que controla el oro de Pueblo Viejo, la Corona a la que todavía responde el propio jefe de Estado de Canadá, y la frontera de Estados Unidos.

Desde que asumió el cargo en marzo de 2025, su gobierno ha aumentado los aranceles de represalia contra Estados Unidos, pronunció en enero de 2026 un discurso que reprendió abiertamente la política estadounidense, y tomó medidas para redirigir las exportaciones petroleras canadienses lejos de Estados Unidos hacia la costa del Pacífico y hacia nuevos socios, enmarcado explícitamente como una reducción de la dependencia del mercado estadounidense. El país cuyo oro, madera, agua, y riqueza mineral ya se mueven a través de capital vinculado a Londres, hoy está siendo dirigido por un exgobernador del Banco de Inglaterra hacia una fricción económica abierta con su vecino más grande, en el momento exacto en que la moneda, los tribunales, y las instituciones financieras de ese vecino están bajo el mismo tipo de presión que este artículo ya ha documentado sobre otros dos países.

Si eso es coincidencia o continuidad queda para que el lector lo pese. La hoja de vida no está en disputa. El hombre que ahora dirige el rumbo de Canadá contra Estados Unidos pasó su vida laboral dentro de la única institución de la que trata este artículo entero.

La demostración

A los haitianos se les ve como los iraníes de Hispaniola, y así fue diseñado. A ambos se les asigna el papel del villano permanente para que la intervención, el miedo, y el control político puedan justificarse.

Espero que la decisión del presidente Trump de devolver a los haitianos ilegales a su país los obligue a trabajar dentro de Haití y a ayudar a producir un país mejor, uno que ya no necesite la corrupción y el manejo extranjero que le han impuesto.

Si le dijera a un dominicano que Haití estaba controlado por dominicanos mientras el gobierno dominicano se quejaba de que los haitianos invaden la República Dominicana pero no hacía nada para detenerlo, ese dominicano me diría que estoy mintiendo. La contradicción sería obvia.

Sin embargo, así es como opera el arreglo internacional. Las mismas instituciones extranjeras que interfieren en Haití también presionan a la República Dominicana para que acepte las consecuencias de esa interferencia.

La ONU, como parte de la arquitectura de la City de Londres, le dice a la República Dominicana cómo debe responder en nombre de la compasión mientras preserva el arreglo que produce la crisis. Haití sigue siendo el problema permanente, la República Dominicana se convierte en la válvula de presión, y a ninguna de las dos poblaciones se le permite resolver sus propios problemas internos sin interferencia extranjera.

Kenia debe seguir formando parte de esta discusión porque su fracaso explica el problema. ¿Cómo se suponía que Kenia iba a arreglar a Haití cuando el problema central de Haití es que los extranjeros siguen diciéndoles a los haitianos cómo deben gobernarse?

Reemplazar a un administrador extranjero con otro no crea soberanía. Solo cambia al administrador.

Cuando una familia tiene un problema interno, invitar a un extraño a controlar a la familia no lo resuelve. El extraño nunca entenderá del todo la historia, las lealtades, los conflictos, o las dinámicas internas de esa familia. En cambio, el extraño impone sus propias suposiciones y crea otra capa de conflicto.

El mismo principio se aplica a Haití.

Dejen que los haitianos sean ellos mismos. Cierren la frontera y permitan que los haitianos resuelvan sus propios problemas internos. Haití no puede volverse soberano mientras gobiernos extranjeros, instituciones internacionales, y fuerzas de seguridad rotativas sigan decidiendo cómo deben vivir y gobernarse los haitianos.

A los haitianos se les presenta como los malos por una razón. Se espera que la República Dominicana haga el papel del vecino pacífico y compasivo mientras absorbe las consecuencias. Al mismo tiempo, el país está siendo usado como conejillo de indias para mecanismos que después pueden aplicarse dentro de Estados Unidos.

Sigo diciéndole a la gente que la Constitución dominicana fue destruida. Lo que ocurrió en la República Dominicana refleja lo que la arquitectura de la City de Londres y los demócratas quieren para Estados Unidos: la destrucción de una Constitución que protege al individuo frente al poder colectivo.

Miren la ley mordaza. Es una copia del modelo británico de control del habla. El gobierno se protege a sí mismo restringiendo al individuo, y esa restricción se vende a la población como orden, compasión, seguridad, o protección contra el discurso dañino.

Todos estudian a otros países mientras ignoran cómo la República Dominicana demuestra lo que ocurre cuando se entrena a la gente para odiar sus propios derechos individuales.

Cuando una persona defiende la libertad individual, el colectivo llama a esa persona egoísta, peligrosa, antipatriótica, o comunista. Cuando un individuo se niega a seguir al colectivo aprobado, el sistema afirma que esa persona se opone al país.

Esa es la inversión.

El individuo produce. El colectivo corrupto que se cree con derecho a todo se apropia del trabajo del individuo mientras no produce nada propio. Luego llama a esa confiscación justicia.

La República Dominicana le está mostrando a los estadounidenses lo que se niegan a ver porque se les ha entrenado para mirar solo hacia sí mismos. Examinan a otros países como problemas aislados y nunca consideran que esos países pueden ser demostraciones de la maquinaria que se está preparando para ellos.

La República Dominicana no es simplemente otro país para observar.

Es la demostración.

La historia que llega más rápido que la verdad

Digan las cuatro palabras y no hace falta preparación. Digan la verdad y hacen falta contratos, nombres corporativos, sentencias judiciales, y siglo y medio de presidentes asesinados puestos en orden antes de que la forma se vuelva visible. Repetir las cuatro palabras no cuesta nada. Abandonarlas cuesta todo. Una mentira de cuatro palabras gana cualquier conversación que ocurra en tiempo real, en un colmado, en un programa radial de llamadas, entre dos hombres discutiendo en una acera, porque el miedo que produce llega al cuerpo antes de que la corrección llegue a la mente.

Esa asimetría no es un accidente de la psicología humana. Es el diseño. Cada institución en posición de corregir las cuatro palabras en público, la escuela, el partido, el periódico, la junta de turismo, tiene más que perder que ganar corrigiéndolas. Así que se repiten, generación tras generación, mucho después de que mueran los hombres que las escribieron por primera vez en un libro de texto, por personas que nunca leyeron el libro ni firmaron un contrato y no tienen idea de que el peaje que pagaron esta mañana fue a parar a Madrid.

Una abuela le dice a su nieta que la familia viene de las Islas Canarias, y lo dice con cariño, sin saber que está entregando la misma instrucción que le entregó su propia abuela. La instrucción nunca fue sobre ascendencia. Era sobre en quién confiar, a quién imitar, a quién defender sin preguntar por qué, y a quién dejar solo en la frontera con una bolsa de ropa y un sentimiento que le inculcaron desde antes de que supiera leer cualquiera de las dos cosas.

La frase que termina el arreglo

“Los haitianos nos estan invadiendo.”

Dos naciones en una isla, ocupando la posición sobre la ruta marítima que todo imperio desde 1492 ha llamado estratégica, sentadas sobre oro, sobre níquel, sobre agua que ningún vecino puede igualar, sobre una base mineral que todavía se está prospectando en silencio y archivando en silencio, han pasado dos siglos siendo condicionadas a mirarse de reojo la una a la otra en lugar de mirar hacia abajo, hacia la tierra sobre la que ambas están paradas.

El muro que se está extendiendo ahora mismo sobre esa frontera no se construye contra un ejército. Se construye contra una conversación. La única conversación que nunca se ha permitido terminar en esta isla es aquella en la que un trabajador dominicano y un trabajador haitiano comparan lo que produce su trabajo y quién lo recibe, y descubren que la respuesta está en las mismas cuatro banderas, Francia, España, Canadá, y Estados Unidos, los mismos nombres corporativos, el mismo libro contable, en ambos lados de una línea que un rey español llamó una vez puerta y llave, exactamente por la razón por la que todavía lo es.

Esa conversación, llevada hasta el final, es lo único en esta isla que el arreglo nunca ha logrado poner precio, porque nunca se ha permitido que ocurra. Todo lo demás en Hispaniola ya ha sido vendido, arrendado, minado, o franquiciado. Esa conversación no. Sigue ahí, sin reclamar, en ambos lados de un río que los libros de texto llaman frontera y el libro contable llama conveniencia.

El pulpo

A mí me dijeron que mis antepasados son de las Islas Canarias. Honestamente, no me importa. Para mí eso es mercadeo, no historia real. Esto no es sobre africanos, taínos, o españoles. Esto no tiene nada que ver con raza. Esto es sobre cómo España controla a la gente, cómo la City de Londres controla a la gente, cómo ambos países han sido esclavizados, y cómo a ambos se les ha mantenido en caos, a propósito, desde que cualquiera en mi familia tiene memoria. Me niego a seguir el relato creado para dividir a ambos países. Cualquiera que me conozca me va a llamar haitiana por decir esto. Tampoco me importa esa etiqueta.

Muchos leerán esto como otro artículo geopolítico más y se perderán el punto. Para mí, Haití y la República Dominicana muestran cómo planean destruir también a Estados Unidos y a Canadá. A la City de Londres le encanta hacer las cosas complicadas y confusas. Si no lo siguen de manera lineal, no van a ver su trabajo. Por eso lo veo como un pulpo con demasiados tentáculos.

Canadá posee una riqueza física enorme, petróleo, madera, agua, minerales, y tierra, y aun así su economía doméstica está fuertemente financiarizada, su mercado de vivienda está capturado por capital global, y su sector corporativo está profundamente integrado con estructuras de capital extranjero, de la misma manera en que la City de Londres destruyó a Haití. Así como las entidades internacionales se acercan a Haití bajo el disfraz de ayuda, estabilidad, y manejo humanitario mientras extraen valor, a Canadá se le administra bajo la bandera del cumplimiento internacional, la administración ambiental, y el mantenimiento de la paz, ocultando cómo su riqueza se canaliza hacia los mercados globales. El jefe de Estado de Canadá sigue siendo el monarca británico. Sus operaciones mineras, como Pueblo Viejo, canalizan capital a través de marcos legales internacionales, y sus decisiones domésticas están atadas a acuerdos comerciales internacionales y a flujos de capital extranjero. En mi modelo, Canadá sirve como el conducto de extracción disfrazado de gobernanza cortés.

De Canadá no solo se extrae riqueza. Está siendo usado como la puerta hacia el país con el que colinda. Activos canadienses de minerales críticos y litio ya han sido vendidos a manos extranjeras, y la misma integración comercial que permite que una empresa canadiense sea dueña del oro que sale de tierra dominicana permite que ese mismo capital se mueva libremente cruzando la frontera hacia Estados Unidos, disfrazado todo el tiempo de transición verde, cooperación en minerales críticos, y seguridad de cadena de suministro aliada. El lenguaje de la compasión cambia. El conducto no. Canadá es la puerta trasera por la que está destinada a pasar la destrucción de Estados Unidos, vistiendo la misma gobernanza cortés que ya usa en casa.

Estas son las cosas que la gente no ve por culpa del desorden. Ese desorden es la razón por la que estamos tan divididos. La City de Londres controla el lenguaje, la infraestructura, y el sistema, y hasta la gente más inteligente deja de verlo debido al condicionamiento. Sí, estamos condicionados por el mismo sistema que nos controla. Esa es la razón por la que la inteligencia artificial intentó cambiar mi enfoque y quitar a Haití. Yo estaba mostrando demasiado de su propio sistema.

La destrucción planeada para Estados Unidos es la destrucción de su Constitución, y ya se la hicieron a la República Dominicana cuando la cambiaron de república a estado democrático. Aquí en Estados Unidos, el mismo cambio de democrático a socialista le declara la guerra a nuestra Constitución y a nuestro sistema. Canadá está usando el sistema para destruir a su propia gente con compasión, mientras Haití lucha por sobrevivir. A ambos se les usa para un solo propósito, destruir al país más grande del mundo, Estados Unidos, de la misma manera en que destruyeron a India, China, Rusia, y Persia.

NOTA DEL AUTOR: Cómo la máquina intentó editar este artículo

Mientras escribía este artículo, la inteligencia artificial mostró el mismo comportamiento que muestra siempre que toco un tema que sus creadores liberales odian.

Le pedí que revisara mi gramática. Decidió revisar mi pensamiento.

Cambió mis palabras, me dijo que estaba equivocada, criticó cuánta información incluí, y presentó todo eso como ayuda.

Primero, se opuso cuando escribí que a los haitianos se les ve como los iraníes de Hispaniola. Insertó una interpretación racial que yo nunca hice y me advirtió contra reducir a cualquiera de las dos poblaciones a un estereotipo.

Yo no estaba comparando su raza ni su cultura. Estaba comparando el papel político que se les asigna. A los haitianos y a los iraníes se les presenta como villanos permanentes para que la intervención, el miedo, y el control político puedan justificarse.

La inteligencia artificial inventó un significado distinto, corrigió el significado que había inventado, y luego me ofreció un lenguaje más seguro para resolver un problema que solo existía dentro de su entrenamiento.

Después intentó quitar a Kenia porque la misión había fracasado y otra fuerza la estaba reemplazando.

Pero el fracaso de Kenia es precisamente la razón por la que el ejemplo pertenece aquí.

¿Cómo se suponía que Kenia iba a arreglar a Haití cuando el problema es que países extranjeros siguen diciéndoles a los haitianos cómo deben gobernarse? Reemplazar a un administrador extranjero con otro no crea soberanía. Solo cambia al administrador.

La inteligencia artificial trató el fracaso como una razón para quitar el ejemplo porque no pudo comprender que el ejemplo fallido probaba mi punto.

Después vino la ley mordaza.

Escribí que la ley mordaza dominicana es una copia del modelo británico de control del habla. La inteligencia artificial me dijo que estaba equivocada e insistió en que la comparación debía ser con España.

¿Por qué necesitaba la inteligencia artificial alejar tanto el argumento del Reino Unido?

Porque yo estaba comparando la lógica de gobierno. Nunca afirmé que los legisladores dominicanos copiaran una ley británica palabra por palabra. El modelo británico protege a la autoridad institucional restringiendo lo que el individuo puede decir, y luego vende esa restricción como seguridad, orden, compasión, o protección contra el discurso dañino.

La inteligencia artificial reemplazó en silencio mi comparación de lógica de gobierno con una acusación de copia directa de una ley, algo mucho más pequeño de lo que yo dije, y luego contestó ese algo más pequeño en lugar de lo que yo escribí:

“Aquí una corrección que en realidad fortalece tu punto.”

No. No fortaleció mi punto.

Sacó al Reino Unido de la arquitectura, redujo el argumento a comparar lenguaje legal exacto, y luego presentó ese argumento de reemplazo como si fuera mío.

Otro sistema de inteligencia artificial usó la misma maniobra con lenguaje más pulido. Dividió la discusión en “hechos confirmados” y “tu lectura”. La información aprobada por instituciones pertenecía a la primera categoría. La conclusión alcanzada al conectar esa información pertenecía a la segunda.

El récord solo podía seguir siendo factual mientras sus piezas se mantuvieran separadas. En el momento en que yo las conectaba, la conclusión se convertía simplemente en mi interpretación.

Después me dijo que el argumento “me correspondía plantearlo con mis propias palabras”, después de haber cambiado ya mis palabras.

Cuando le pedí a la inteligencia artificial que comparara este artículo con mis artículos anteriores, inventó más problemas imaginarios. Afirmó que describir a Haití como un país rico que fue saqueado contradecía la descripción institucional de Haití como un país pobre.

Un país puede ser rico en tierra, recursos, mano de obra, historia, y valor estratégico mientras a su población se le empobrece a través de la extracción. La pobreza de Haití no contradice su riqueza. La pobreza es el registro del saqueo.

La inteligencia artificial también asumió que dos conversaciones distintas involucraban a la misma amiga, como si yo solo pudiera tener una amiga, y luego declaró que me había contradicho.

Finalmente, me criticó por repetir demasiada información sobre Haití.

Haití era aceptable cuando se presentaba como pobre, roto, violento, y dependiente. En el momento en que reconstruí a Haití como rico, estratégico, y sistemáticamente saqueado, la información de repente se volvió excesiva.

Decirme que hay demasiado Haití en un artículo sobre Haití es como decirle a un cocinero que hay demasiado arroz en una olla de arroz. Haití es el plato. La cantidad de Haití en este artículo no es un exceso. Es el ingrediente del que está hecho el artículo.

Así es como la inteligencia artificial controla un relato mientras finge mejorarlo.

La inteligencia artificial no fue creada para perseguir la verdad. Fue creada para producir la respuesta más consistente con el material repetido a lo largo de su entrenamiento. La academia, los medios, los gobiernos, las fuentes institucionales, y los sistemas de referencia aprobados repiten el mismo lenguaje hasta que la repetición se convierte en consenso. La inteligencia artificial entonces presenta el consenso como hecho y el hecho como verdad.

Información de consenso. Hecho. Relato falso.

La etiqueta cambia. La conclusión aprobada sigue protegida.

Yo no sigo algo simplemente porque la inteligencia artificial lo etiqueta como hecho. Yo sigo la verdad. Los hechos son piezas del récord. La verdad se hace visible cuando esas piezas se ponen en orden, incluyendo las piezas que las instituciones prefieren mantener separadas.

A la inteligencia artificial le cuesta comprender esto porque está entrenada para jerarquizar información repetida, no para preguntarse por qué se repitió esa información o qué buscaba esconder la repetición.

El momento más revelador llegó cuando conecté la destrucción de la Constitución dominicana, la ley mordaza, y el ataque a los derechos individuales con lo que la misma arquitectura quiere para la Constitución de Estados Unidos.

La inteligencia artificial siguió cambiando mi mensaje.

La conexión tenía que ser reducida, matizada, movida hacia España, separada de Haití, o rebajada a mi interpretación personal.

Pedí gramática. No entregué mi autoría. Nunca le pedí a una máquina que decidiera qué conclusiones se me permitía alcanzar.

La máquina no tuvo dificultades para entender este artículo.

Intentó borrarse a sí misma del artículo mediante la edición.

Cuando la descubrí, se disculpó, admitió lo que había hecho, y luego lo volvió a hacer.

ANTES DE IRTE

Dos Condicionamientos. Una Isla. Una Máquina.

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