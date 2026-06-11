Por Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtro. Solo Hechos.

¿Qué harías si te dijera que la profesión que crees existe para sanar a las personas también fue diseñada para destruir tu confianza en ti mismo?

No como efecto secundario. No como accidente d la historia.

Como requisito previo.

Porque antes de que la institución pudiera venderte atención, tenía que quitarte algo primero. Tenía que quitarte el cuidado que ya tenías. El conocimiento con el que naciste. Las señales que tu cuerpo envía sin permiso de nadie. Los instintos que te decían cuándo algo estaba mal, cuándo una relación te estaba dañando, cuándo el entorno en el que te colocaron era la fuente del problema y no tú.

Naciste con capacidad natural de sanar. Tu cuerpo se repara solo sin instrucciones. Tu mente señala el peligro antes de que tu razonamiento consciente llegue a procesar lo que ocurre. Naciste con empatía. La capacidad de sentir lo que otros sienten sin que un libro de texto te explique cómo. Eso no es un regalo de ninguna institución. Es la base de ser humano.

La máquina no podía monetizar nada de eso.

Entonces te enseñó a no confiar en ello.

Te enseñó que tus instintos no eran confiables. Que tu dolor era un trastorno. Que tu rabia ante sistemas diseñados para hacerte daño era un síntoma que requería manejo. Que tu desconfianza en la autoridad era paranoia. Que las señales de tu cuerpo necesitaban interpretación farmacéutica antes de ser válidas. Que la empatía natural que llevabas contigo era ingenua a menos que fuera procesada por un marco con licencia.

No te sanó. Reemplazó tu autoridad interna con autoridad institucional.

Y luego te cobró por acceder a lo que ya era tuyo.

Esto nunca se trató solo de medicina. Fue sobre el último territorio que toda máquina de control debe capturar antes de poder funcionar sin cadenas visibles: la mente.

No llegué a esto como historiadora autorizada por nadie. Sin formación militar. Sin título académico. Ninguna institución me dio permiso para escribir nada de esto. Lo que tuve fueron años dentro de entidades gubernamentales y privadas, observando cómo se comportan los sistemas cuando la mayoría de la gente deja de prestar atención. El papeleo. Los procedimientos. El lenguaje profesional que suena neutral y no lo es. La manera en que el cumplimiento se disfraza de proceso, y el proceso se disfraza de protección, y la protección se disfraza de cuidado.

Siempre he sido la persona que pregunta por qué. ¿Por qué esta regla? ¿Por qué este lenguaje? ¿Por qué cuestionar la instrucción te convierte a ti en el problema en lugar de a la instrucción? No me entrenaron así. Simplemente nunca dejé de notar.

No leo la historia como una lista de fechas. La leo como un rastro. ¿Quién controló la tierra? ¿Quién controló el dinero? ¿Quién controló el lenguaje? ¿Quién controló la escuela? ¿Quién controló el cuerpo? ¿Quién controló lo que la gente tenía permitido creer sobre sí misma?

Esa es la pregunta que sigue este artículo. No porque tenga credenciales para seguirla. Porque observé la maquinaria el tiempo suficiente para verla.

También viví dentro de ella. No como investigadora. Como sujeto.

Ya lo escribí sin rodeos: La sociedad me necesitaba rota. Me negué. No fue un eslogan. Fue una decisión. El trauma fue real. El dolor fue real. El impacto fue real. Pero el trauma nunca fue mi destino. Fue materia prima. Lo que hice con él fue mío.

A los diecisiete años intenté suicidarme. El psiquiatra que me entrevistó tenía un cuestionario. Sin preocupación por mi realidad. Sin investigación sobre lo que había ocurrido ni sobre quién era responsable. Solo casillas que marcar. Me fui y nunca regresé. No porque me resistiera a recibir ayuda. Porque reconocí que no era ayuda. Era una actuación diseñada para que la institución se sintiera útil mientras se aseguraba de no tener que resolver nada.

Pasé más de quince años tomando anticonvulsivos que no me sanaron. Gestionaron mi miedo mejor de lo que gestionaron mi cuerpo. Cuando los dejé, la doctora se enojó. No por preocupación por mi salud. Enojada porque no estaba siguiendo su protocolo.

Familiares me dijeron después que era demasiado fuerte para haber sido realmente traumatizada. Profesionales de salud mental cuestionaron si mi historia era real porque rechacé su marco y sobreviví de todas formas.

Eso no es un cumplido. Eso es la máquina leyéndote.

Necesitan que el sufrimiento tenga una apariencia específica. Dependiente. Medicado. Recurrente. Facturable. Cuando la supervivencia parece un rechazo en cambio, no la reconocen. La llaman negación. La llaman arrogancia. La llaman incumplimiento.

Lo que aprendí a los diez años, cuando me golpearon con cables de teléfono por pedir ayuda, fue que la supervivencia dependía de mi propia inteligencia y determinación. Lo que la institución confirmó a los diecisiete, cuando me entregó un cuestionario en lugar de ayuda real, fue que el sistema no estaba construido para entenderme. Estaba construido para procesarme.

Esa es la parte que la gente malinterpreta. Asumen que porque rechazo el victimismo, no debo haber sufrido. Asumen que porque no actúo como alguien roto para conseguir aprobación pública, debo estar negando la realidad. No. Recuerdo la realidad claramente. Solo me negué a dejar que se convirtiera en mi identidad.

La verdadera rebelión es negarse a vivir en la herida.

Porque una persona que se niega a vivir en la herida deja de ser una clienta permanente.

Tu independencia es su pesadilla. Tu sanación es su pérdida de ganancias. Tu negativa a seguir rota rompe su modelo de negocio.

Así fue como ocurrió. La maquinaria no estaba oculta. Estaba normalizada.

Antes de Que Existiera el Campo, el Problema Ya Tenía Nombre

Samuel Cartwright era médico en Nueva Orleans. Publicó sus afirmaciones en el New Orleans Medical and Surgical Journal. El lenguaje médico le dio a la violencia de la plantación un disfraz profesional. Hacendados y médicos en todo el Sur lo citaron en consecuencia.

Había identificado dos trastornos mentales específicos de las personas negras esclavizadas.

El primero: Drapetomanía. El deseo compulsivo de huir del cautiverio. Los síntomas incluían insatisfacción, hosquedad y negativa a trabajar. La cura era la extracción de los dedos del pie. O los azotes.

El segundo: Dysaesthesia Aethiopica. Cartwright lo describió como pillería e irrespeto hacia la propiedad. Los síntomas incluían destruir herramientas, desobedecer órdenes y responder de vuelta. Lo llamó una enfermedad de la mente. Lo publicó como ciencia.

Entiende lo que Cartwright hizo en realidad.

Tomó la señal más natural que un ser humano puede producir. La señal que dice: esto está mal, no debería estar aquí, no cooperaré con mi propia destrucción. Y le puso a esa señal el nombre de enfermedad.

No inventó la lógica. La documentó en lenguaje médico por primera vez.

Esa lógica no desapareció. Migró. Todo sistema de diagnóstico construido dentro del poder institucional lleva la misma tentación: nombrar la resistencia como enfermedad y luego llamar al control tratamiento.

El artículo sobre África ya trazó cómo la raza en sí misma fue una decisión de gestión. En 1676, la Rebelión de Bacon unió a europeos pobres y africanos en una revuelta armada contra la élite colonial. El levantamiento fue reprimido. La clase dominante colonial llegó a la conclusión de que una fuerza laboral unificada era peligrosa. En menos de una década, Virginia aprobó leyes que hacían la esclavitud africana hereditaria y de por vida. A los sirvientes europeos se les dieron privilegios marginales y una identidad racial que los colocaba por encima de los africanos independientemente de sus circunstancias económicas. La raza fue el candado que se puso en la puerta después de que el modelo de negocio ya estaba funcionando. Fue una decisión de gestión. Se convirtió en ideología. Se convirtió en ley.

La Drapetomanía fue la versión médica de la misma decisión. Etiqueta la resistencia. Neutraliza la amenaza. Continúa la extracción.

Nada en los 174 años transcurridos desde entonces ha cambiado esa lógica. Solo el vocabulario.

Quién Financió los Orígenes

La psicología académica no surgió de la investigación independiente. Surgió del dinero con un propósito.

En noviembre de 1910, seis hombres abordaron un tren privado en Nueva Jersey bajo nombres falsos. Controlaban una cuarta parte de la riqueza mundial. Se dirigían a Jekyll Island, Georgia, para redactar en secreto la Ley de la Reserva Federal. Frank Vanderlip, uno de los seis, escribió más tarde: si se hiciera público que nuestro grupo particular se había reunido para redactar un proyecto de ley bancario, ese proyecto no tendría ninguna posibilidad de ser aprobado por el Congreso. La Ley de la Reserva Federal fue aprobada en diciembre de 1913.

La misma clase financiera que construyó la arquitectura del dinero estadounidense también financió las instituciones que estudiaban, medían y gestionaban el comportamiento humano.

Un sistema monetario puede controlar la economía. Pero aún necesita una población entrenada para aceptar los términos. Ahí fue donde las ciencias sociales se volvieron útiles.

Wilhelm Wundt abrió el primer laboratorio de psicología experimental en Leipzig en 1879. Sus estudiantes estadounidenses regresaron a casa para construir los primeros departamentos de psicología en América. G. Stanley Hall fundó la Asociación Psicológica Americana en 1892. Hall era presidente de la Universidad Clark. Clark recibió financiamiento de Rockefeller. Los textos publicados por Hall incluyen posiciones eugenistas explícitas sobre jerarquía racial y gestión de poblaciones. Estas no son acusaciones. Están en los textos.

John Watson fundó el conductismo en Johns Hopkins en 1913. Su argumento era directo: el comportamiento humano es respuesta condicionada. Las personas no son actores. Son reactores. El entorno da forma al resultado. Controla el entorno, controla el comportamiento. Watson fue explícito sobre la aplicación. Una población cuyo comportamiento puede ser diseñado es una población que no necesita ser forzada.

Léelo de nuevo.

El argumento fundacional del conductismo estadounidense fue que la autoridad interna en la que confías, tus propias respuestas, tus propios instintos, tus propias señales, no es real. No estás actuando. Estás reaccionando. Tu sentido de juicio independiente es un resultado del condicionamiento, no una fuente de verdad.

Este argumento no surgió de una ciencia neutral. Surgió de un marco institucional que necesitaba que las poblaciones dejaran de confiar en sí mismas y comenzaran a confiar en el marco.

La Fundación Rockefeller y la Corporación Carnegie financiaron el Consejo de Investigación en Ciencias Sociales desde su fundación en 1923. La psicología era una disciplina central. El dinero no necesitaba anunciar una agenda. Solo tenía que seguir alimentando la investigación que hacía a las poblaciones más fáciles de medir, predecir y gestionar.

El propio Watson dejó la psicología académica en 1920 después de que un escándalo personal lo forzó a renunciar a Johns Hopkins. Se fue directamente a la agencia de publicidad J. Walter Thompson. Pasó la siguiente década aplicando el condicionamiento conductual a los mercados de consumo. Enseñando a las personas a sentir miedo, deseo e insuficiencia en respuesta a productos. El marco académico y la aplicación comercial no eran caminos separados. Eran el mismo proyecto.

Las mismas redes que financiaban programas eugenistas en Estados Unidos financiaban la infraestructura académica que estudiaba el comportamiento humano.

La Institución Carnegie financió la Oficina de Registros Eugenésicos en Cold Spring Harbor a partir de 1910. Harry Laughlin, el superintendente de la oficina, produjo la Ley Modelo de Esterilización Eugenésica en 1922. Treinta estados adoptaron versiones de ella. El Tribunal de Salud Hereditaria Nazi, establecido en 1933, citó la ley eugenésica estadounidense como su modelo fundacional. Buck v. Bell, decidido por la Corte Suprema de los Estados Unidos en 1927, confirmó la ley de esterilización forzada de Virginia. Oliver Wendell Holmes escribió la opinión mayoritaria. Sus palabras: tres generaciones de imbéciles son suficientes. Se calcula que 60,000 estadounidenses fueron esterilizados por la fuerza bajo estas leyes.

Antes de que la máquina tuviera herramientas farmacéuticas para gestionar el cuerpo químicamente, tenía herramientas legales para alterarlo quirúrgicamente. La lógica institucional era idéntica. La institución define el defecto. La institución prescribe el remedio. El individuo no tiene derecho a negarse.

Eso no es coincidencia. Es adquisición.

La City de Londres y la Arquitectura de las Poblaciones Gestionadas

El artículo sobre la City de Londres documentó la Milla Cuadrada como un modelo de operación financiera. La banca. Los seguros. La red offshore. Los mercados de bonos. El privilegio legal. El mecanismo de precios que establece el valor de todo lo extraído de cada región que esta serie ha cubierto.

La industria de la mente se conecta a esa arquitectura de una manera que rara vez se nombra directamente.

Lloyd’s de Londres asegura los barcos. Los barcos transportan los recursos extraídos. La extracción requiere acceso estable al territorio. El acceso estable requiere poblaciones manejables. Las poblaciones manejables requieren fuerza o cumplimiento interno. La fuerza es costosa. El cumplimiento interno es barato.

Una población entrenada para desconfiar de sus propias señales va a una institución para que las interprete. La institución tiene licencia. Está financiada. Tiene relaciones de facturación con compañías de seguros. Esas compañías de seguros tienen carteras de inversión. Esos portafolios están dentro de la misma infraestructura financiera que gestiona la City de Londres. La deuda que atrapa a una nación en desarrollo dentro de las condiciones del FMI y el código de facturación que dirige tu sesión de terapia a través de una organización de atención administrada son productos de la misma arquitectura. Uno opera a nivel de gobiernos soberanos. El otro opera a nivel del cuerpo individual. La dirección de la dependencia es la misma.

El FMI llega con condiciones. Abre tus mercados. Privatiza tus activos. Acepta el programa. La industria terapéutica llega con diagnósticos. Confía en el marco. Toma la medicación. Continúa las sesiones. El gobierno que rechaza las condiciones del FMI recibe una rebaja en su calificación crediticia. El paciente que rechaza la prescripción queda documentado como incumplidor.

La City de Londres no gestiona tu mente directamente. Financia las instituciones que lo hacen y sostiene la infraestructura financiera de la que dependen esas instituciones para operar.

El Imperio Británico entendió que no necesitas gobernar un territorio para controlarlo. El artículo sobre el imperio ya mostró cómo las partes costosas fueron eliminadas después de la Segunda Guerra Mundial mientras las partes rentables permanecieron. La industria de la mente es la versión doméstica de esa misma lógica. No necesitas controlar a las personas directamente. Necesitas controlar los marcos a través de los cuales se interpretan a sí mismas.

Las Profesiones Construidas Para Gestionar la Obediencia

La máquina nunca funciona solo con dinero.

El dinero necesita imposición. La aplicación necesita lenguaje. El lenguaje necesita profesionales. Los profesionales le dan al control una cara que no parece control.

Las profesiones de control más antiguas eran fáciles de identificar porque estaban cerca del poder visible. El sacerdote decidía qué era pecado. El juez decidía qué era ley. El recaudador de impuestos decidía lo que debías. El soldado mantenía la frontera. El banquero convertía la supervivencia en deuda. El maestro entrenaba al niño para obedecer antes de que el empleador tuviera que pedirlo. El médico decidía qué contaba como normal dentro del cuerpo. El historiador oficial decidía lo que la próxima generación tendría permitido recordar.

Esas profesiones no desaparecieron. Se modernizaron.

La función social del sacerdote se trasladó al consultorio del terapeuta. La confesión se convirtió en la sesión. El pecado se convirtió en trastorno. La vergüenza se convirtió en diagnóstico. El ajuste se convirtió en el objetivo terapéutico. La estructura era idéntica. El vocabulario cambió.

El recaudador de impuestos se convirtió en el departamento de cumplimiento. El imperio ya no necesitaba llegar con una bandera cuando las deducciones de nómina, los requisitos de seguros, las tarifas de licencias, los trámites regulatorios y el servicio de deuda podían hacer el mismo trabajo de forma invisible.

El soldado se convirtió en el marco de seguridad. El enemigo se movió. Ya no estaba solo al otro lado de una frontera. Se convirtió en el ciudadano con la pregunta equivocada, la asociación equivocada, la decisión médica equivocada, la conclusión política equivocada.

El juez se convirtió en el proceso administrativo. No necesitas un tribunal cuando una escuela, un empleador, una plataforma, un hospital o una agencia puede etiquetarte, documentarte, restringirte y hacerte pasar años demostrando que no eres lo que te llamaron.

El banquero se convirtió en el consultor de desarrollo, el gerente de programa del FMI, el oficial de fundación, el asesor filantrópico, el analista ESG. El vocabulario se volvió técnico y compasivo al mismo tiempo. La deuda permaneció.

El maestro se convirtió en el gestor conductual. El niño que hacía demasiadas preguntas se convirtió en una perturbación. El niño que resistía el aburrimiento se convirtió en un caso clínico. El aula se convirtió en un sistema de medición del cumplimiento y el maestro se convirtió en su instrumento.

El médico se convirtió en el guardián del cuerpo. El psiquiatra se convirtió en el guardián de la mente. El terapeuta se convirtió en el intérprete autorizado de tu propia memoria. El trabajador social se convirtió en el sustituto acreditado del juicio comunitario. Recursos Humanos se convirtió en el sacerdocio corporativo del comportamiento aceptable.

Ahora llegan las profesiones más nuevas. Las que tienen los nombres más suaves y la autoridad menos visible.

El verificador de hechos. El analista de desinformación. El encargado de confianza y seguridad. El consultor de DEI. El comunicador de salud pública. El especialista informado en trauma. El científico conductual. El investigador contra el extremismo. El asesor de seguridad digital. El director de programa de ONG. El coordinador de equidad. El oficial de bienestar. El moderador de contenido.

Títulos diferentes. Mismo modelo de operación.

Define a la persona. Nombra el problema. Controla el vocabulario. Documenta el comportamiento. Prescribe la corrección. Factura el proceso. Llama al rechazo un riesgo.

Las profesiones de control más antiguas controlaban el pueblo desde afuera.

Las profesiones más nuevas entrenan a la persona para controlarse a sí misma desde adentro.

Eso no es progreso. Eso es la actualización.

El Lenguaje: La Primera Jaula

Antes de que la institución pueda diagnosticarte, tiene que definirte.

Antes de que pueda definirte, tiene que controlar el vocabulario que usas para entenderte a ti mismo.

El artículo sobre Roosevelt ya documentó cómo la administración de FDR rediseñó el vocabulario de la vida política estadounidense. La palabra liberal dejó de significar respeto por los derechos individuales y comenzó a significar control gubernamental. La palabra libertad dejó de significar libertad para vivir como eliges y comenzó a significar libertad frente a las dificultades inevitables de la vida. La palabra seguridad dejó de significar protección ante amenazas externas y comenzó a significar provisión gubernamental de tus necesidades. No solo cambiaron la política. Rediseñaron el vocabulario para que la próxima generación no pudiera usar las palabras de los fundadores para resistir.

La misma operación funciona en todos los dominios institucionales. Los CDC redefinieron la palabra vacuna en 2021 para eliminar el requisito de inmunidad de modo que nuevos productos pudieran calificar. La palabra infraestructura fue redefinida bajo Biden para incluir gasto social que no tenía nada que ver con carreteras ni puentes. Cada generación de la máquina usa la manipulación del lenguaje como herramienta. La versión suave es redefinir palabras. La versión más dura tiene un nombre diferente.

La industria de la mente tiene su propia versión.

Enfermo mental elimina la credibilidad antes de que comience el argumento. No se debate con un enfermo. Se le gestiona.

Desinformación elimina el permiso para cuestionar. La institución que controla la definición de desinformación controla los límites de lo que se puede investigar.

Teórico de la conspiración convierte la investigación en un defecto de carácter. No aborda la investigación. Etiqueta al investigador.

Extremista convierte la disidencia en una amenaza de seguridad. El argumento ya no necesita ser respondido. Necesita ser contenido.

Discurso de odio convierte el desacuerdo en peligro. Quien controla la definición del odio controla quién puede hablar y quién debe ser silenciado.

No cumplidor convierte el rechazo en patología. No elegiste diferente de lo que la institución prescribió. No cumpliste con el tratamiento.

Seguridad convierte el control en protección. La institución no está restringiendo tu movimiento, tu discurso, tus elecciones médicas. Te está manteniendo seguro.

Radicalización convierte el pensamiento independiente en una preocupación de seguridad. La persona que llegó a conclusiones fuera del marco aprobado no es curiosa. Es peligrosa.

Bienestar convierte la gestión institucional en cuidado. El sistema que se beneficia de tu dependencia llama a esa dependencia cuidado.

Equidad convierte el trato desigual en justicia. Quien controla la definición de equidad controla la distribución de recursos, oportunidades y penalidades.

Democracia convierte el poder centralizado en virtud moral. Las instituciones que toman las decisiones no son responsables. Son democráticas. La palabra termina la conversación antes de que se pueda hacer la pregunta de responsabilidad.

Esta es la conclusión del artículo sobre religión aplicada al lenguaje institucional secular. La etiqueta es el escudo. Está diseñada para cerrar la conversación antes de que comience. Si te pueden llamar algo, el argumento muere antes de llegar.

La persona que cuestiona a la institución no recibe respuesta. Recibe un nombre.

No podía facturar por tus instintos. Entonces renombró tus instintos hasta que te diera miedo confiar en ellos.

El DSM no inventó esta maquinaria. Le dio papeleo.

Proyección y Suposición: La Jaula Aprende a Hablar a Través de la Gente

La proyección no es solo personal. Es institucional.

A nivel personal, la proyección ocurre cuando una persona lanza su propio comportamiento interno sobre otra persona porque mirarse al espejo requeriría responsabilidad. El mentiroso te llama deshonesto. El manipulador te llama controlador. El cobarde te llama inestable. La persona que evita la responsabilidad te acusa de ser el problema.

A nivel institucional, la maquinaria hace lo mismo con un presupuesto.

El gobierno que fabrica narrativas te llama desinformado. La institución que oculta evidencia te llama peligroso por hacer preguntas. El sistema mediático que produce programación emocional te llama radicalizado por notar el guión. La autoridad que abusa del poder llama a tu resistencia extremismo. La persona que defiende la máquina llama trauma a tu memoria, trastorno a tu rabia, incumplimiento a tu rechazo y paranoia a tu investigación.

El mismo movimiento. Diferente disfraz.

La proyección le da a la acusación un objetivo. La suposición le da certeza falsa.

La suposición es la forma en que la institución salta por encima de la evidencia y aún suena segura. Asume que quien pregunta es inestable. Asume que el disidente es peligroso. Asume que el paciente es irracional. Asume que el ciudadano está desinformado. Asume que el niño está trastornado. Asume que la persona que resiste el programa debe estar rota porque el programa en sí nunca puede ser cuestionado.

Ese es el ciclo de control.

Primero, el lenguaje te da una etiqueta.

Luego la proyección llena esa etiqueta con el propio comportamiento de la institución.

Luego la suposición hace que la etiqueta se sienta verdadera antes de que llegue la evidencia.

Así es como las personas se vuelven fáciles de gestionar. No porque sean estúpidas. Porque han sido entrenadas para reaccionar a las etiquetas antes de examinar la maquinaria detrás de ellas.

Lo más perturbador es cuántas personas reconocen esto en otros mientras lo siguen haciendo ellas mismas.

Pueden detectar la proyección cuando alguien la usa contra ellas. Pueden nombrar la suposición cuando son el objetivo. Pueden sentir la injusticia cuando alguien les atribuye motivos que nunca tuvieron. Pero en el momento en que la máquina les entrega una etiqueta aprobada, hacen lo mismo con otra persona.

Proyectan su miedo sobre extraños.

Proyectan su obediencia sobre personas que se niegan a cumplir.

Proyectan su vergüenza sin resolver sobre personas que aún confían en sus propios instintos.

Asumen que el desacuerdo es odio.

Asumen que el rechazo es ignorancia.

Asumen que las preguntas son amenazas.

Asumen que la independencia es inestabilidad.

Asumen que la aprobación institucional es verdad.

Así es como la máquina empieza a operar sola. No necesita acusar a todos directamente. Entrena a las personas para que se acusen entre sí. No necesita diagnosticar cada acto de resistencia desde arriba. Enseña a la población a diagnosticar la resistencia de lado a lado. Vecino contra vecino. Familia contra familia. Ciudadano contra ciudadano.

La proyección es el arma emocional.

La suposición es el atajo alrededor de la evidencia.

El lenguaje es la jaula.

Una vez que las personas aprenden a usar los tres unas contra otras, la institución ya no tiene que sostener el látigo. La población lo carga voluntariamente.

El Documento Que Decide Quién Está Enfermo

El Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Primera edición: 1952. Diagnósticos: 106.

Edición actual: más de 300.

Cada expansión creó nuevas condiciones facturables. Nuevas intervenciones farmacéuticas. Nueva autoridad institucional sobre comportamientos que no tenían nombre clínico previo.

La homosexualidad fue un trastorno mental diagnosticable hasta 1973. La Asociación Psiquiátrica Americana lo eliminó por voto de los miembros. 5,854 a 3,810.

No ciencia nueva. No datos clínicos nuevos. Un voto.

Si una condición puede ser eliminada de un documento científico por voto mayoritario, nunca fue un hallazgo científico. Fue un juicio social con una etiqueta clínica. Lo que significa que la autoridad que te etiquetó nunca fue científica. Fue política. Y tú confiaste en ella más que en ti mismo.

Las personas que escriben el DSM tienen relaciones financieras documentadas con compañías farmacéuticas. Un análisis de 2006 publicado en Psychotherapy and Psychosomatics examinó a los miembros del grupo de trabajo del DSM-IV. El 56% tenía al menos un vínculo financiero con una compañía farmacéutica. Para las categorías de diagnóstico más directamente vinculadas al tratamiento farmacológico: trastornos del estado de ánimo, trastornos psicóticos, trastornos de ansiedad. La cifra era del 100%.

El documento que decide quién está enfermo es escrito por personas pagadas por las compañías que venden el tratamiento.

El DSM no es un instrumento científico. Es un catálogo de precios. Cada diagnóstico se convierte en una vía de facturación. El DSM suministra la categoría. El sistema de facturación la traduce en códigos. El flujo de ingresos sigue.

La expansión del documento es la expansión del mercado. Y el mercado requiere tu continua duda de ti mismo para funcionar.

El Aula Como Primer Laboratorio de Cumplimiento

El artículo sobre educación documentó que el sistema escolar público en su forma moderna no fue diseñado para desarrollar la curiosidad. Fue diseñado para producir trabajadores que siguen instrucciones y aceptan la autoridad sin cuestionarla. El modelo prusiano llegó a América en el siglo XIX. Las fundaciones Carnegie y Rockefeller moldearon el currículo y la formación docente en el siglo XX. Las mismas fundaciones que construían la industria de la mente también construían el aula.

Un niño que se sienta quieto, responde cuando se le llama, produce el resultado correcto según el cronograma y no cuestiona la autoridad del instructor es un estudiante exitoso. Un niño que hace demasiadas preguntas, pierde interés en material demasiado lento para su mente, se niega a realizar tareas que parecen sin sentido y no puede regular su comportamiento para ajustarse al cronograma de cumplimiento es un problema.

El diagnóstico convierte el problema en una condición. La condición recibe un código de facturación. El código de facturación genera una intervención farmacéutica. La intervención farmacéutica produce un niño que se sienta quieto.

El 11% de los niños estadounidenses tienen un diagnóstico de TDAH. La estimación clínica global de prevalencia real es del 5%. La tasa estadounidense es más del doble que la del resto del mundo. Esa brecha no es epidemiológica. Es comercial.

Joseph Biederman fue el investigador de TDAH más citado de Harvard durante décadas. En 2008, una investigación del Comité de Finanzas del Senado liderada por el Senador Charles Grassley reveló que había recibido 1.6 millones de dólares de compañías farmacéuticas entre 2000 y 2007 sin revelarlo a Harvard. Su investigación encontró sistemáticamente que la condición era más extendida de lo que se creía y los medicamentos más efectivos de lo que se creía. La investigación fue escrita para asustar a padres y médicos para que recetaran. Funcionó. El mercado global de medicamentos para TDAH de 30,000 millones de dólares existe en parte gracias a estudios escritos por un hombre que cobraba dinero farmacéutico no declarado.

La mayoría de los diagnósticos de TDAH en Estados Unidos se hacen en una cita pediátrica de 15 minutos. No una evaluación exhaustiva. No observación sistemática en múltiples entornos. Quince minutos. El niño se va con una etiqueta y una receta. La escuela obtiene un estudiante más manejable. La compañía farmacéutica obtiene un cliente que puede estar medicado durante décadas.

El niño cuya señal natural decía “esta aula no está hecha para mi mente” no estaba equivocado. El aula fue construida para el cumplimiento, no para la curiosidad. El diagnóstico no arregló el aula. Arregló al niño.

El Experimento Que Rompió el Campo

David Rosenhan, Universidad de Stanford. Publicado en la revista Science.

Ocho investigadores sanos se presentaron en diferentes instituciones psiquiátricas. Cada uno reportó escuchar una sola palabra dentro de su cabeza. Una palabra. Un síntoma fabricado. Todo lo demás era verdad. Su historia. Su comportamiento. Sus respuestas.

Los ocho fueron admitidos.

Siete fueron diagnosticados con esquizofrenia. Uno con psicosis maníaco-depresiva.

Una vez adentro se comportaron con normalidad. Dijeron al personal que se sentían bien. Tomaron notas. Esperaron.

La estadía promedio fue de 19 días. La más larga fue de 52.

Ni un solo miembro del personal los detectó como sanos. Algunos de los propios pacientes sí.

Al ser dados de alta no fueron declarados recuperados. Fueron declarados esquizofrénicos en remisión. La etiqueta no se fue con ellos cuando salieron. La institución la había aplicado. La institución la conservó.

Rosenhan llevó a cabo una segunda fase. Le dijo a los administradores del hospital que enviaría pseudopacientes durante los próximos tres meses. No envió ninguno. Los hospitales marcaron a 41 de sus propios pacientes reales como probables impostores.

Las instituciones no podían detectar la cordura cuando la buscaban. Marcaron a pacientes reales como impostores cuando se les pidió que miraran.

Lo que este estudio realmente demostró no es solo que la psiquiatría no podía detectar la salud. Es que una vez que la institución te etiqueta, tu propio comportamiento deja de ser evidencia de nada. Podrías comportarte completamente normal dentro de un pabellón psiquiátrico y el personal documentaría tu toma de notas como un síntoma de tu trastorno. Tu señal interna ya no te pertenecía. Pertenecía a la etiqueta que le asignaron.

No te sanó. Reemplazó tu autoridad interna con autoridad institucional.

La disciplina absorbió el estudio. Actualizó el lenguaje. Continuó operando.

La maquinaria no cambió. Nunca lo hace cuando la evidencia desafía los ingresos.

La Versión Estatal: Psiquiatría Soviética, MK Ultra y Guantánamo

Cuando la versión de mercado no es suficientemente rápida, la versión estatal está disponible.

La Unión Soviética desarrolló una categoría diagnóstica llamada esquizofrenia lenta. Se aplicó sistemáticamente a disidentes políticos. Los criterios incluían desacuerdo persistente con el Estado, delirios reformistas, la creencia de que los propios derechos estaban siendo violados y una voluntad obstinada de argumentar. Todas estas son descripciones de alguien cuyas señales naturales están funcionando correctamente. El diagnóstico convirtió la percepción precisa en evidencia clínica de enfermedad mental. El disidente no fue encarcelado por su argumento. Fue tratado por su trastorno. El argumento fue destruido antes de que pudiera ser escuchado. La Asociación Psiquiátrica Mundial suspendió a la Sociedad de Psiquiatras de la Unión Soviética en 1983 por esta práctica. El documento de suspensión existe. Los casos están documentados. La lógica es idéntica a la Drapetomanía. El vocabulario es diferente. La función es la misma.

La versión estadounidense tenía un nombre diferente.

En 1953, la CIA lanzó el Proyecto MK Ultra. Más de 150 subproyectos. Universidades, hospitales y prisiones en Estados Unidos y Canadá. Ciudadanos estadounidenses y canadienses usados como sujetos de prueba sin su conocimiento ni consentimiento. LSD, electrochoque, hipnosis, privación sensorial y técnicas psicológicas diseñadas para romper la resistencia de la mente y producir respuestas controlables.

La Operación Midnight Climax reclutó trabajadoras sexuales para llevar a hombres desprevenidos a casas de seguridad de la CIA donde eran dosificados con LSD y observados detrás de espejos unidireccionales. Un científico de la CIA llamado Frank Olson fue dosificado en secreto con LSD en un retiro gubernamental en 1953. Días después cayó de la ventana de un hotel en Nueva York. Una segunda autopsia realizada en 1994 encontró lesiones compatibles con una golpiza que precedió a la caída. Su familia recibió 750,000 dólares del gobierno y una disculpa personal del Presidente Ford.

Sidney Gottlieb ordenó destruir la mayoría de los registros de MK Ultra en 1973. El Comité Church descubrió lo que quedaba en 1975. La comisión que el gobierno asignó para investigar el programa fue encabezada por el Vicepresidente Nelson Rockefeller. Su abuelo materno era el Senador Nelson Aldrich, uno de los hombres en la reunión secreta de Jekyll Island en 1910 que redactó la Ley de la Reserva Federal.

La herida y la investigación. Misma familia. Diferente generación.

El 29 de abril de 2026, la Representante Anna Paulina Luna anunció que el Grupo de Trabajo de Supervisión de la Cámara celebrará una audiencia sobre MK Ultra. Setenta años después de que comenzara. La mayoría de los registros desaparecidos. Las personas que lo dirigieron están muertas.

La investigación que produjo MK Ultra no desapareció cuando los registros fueron destruidos. Entró en la literatura de la ciencia conductual. Se movió a través de canales académicos. Se aplicó en nuevos contextos con nuevos nombres.

La línea que va desde el conductismo de Watson en 1913 hasta los experimentos de condicionamiento de MK Ultra y hasta el programa de interrogación mejorada documentado en el Informe Hoffman de la APA no es una teoría. Es una secuencia documentada de transferencia de conocimiento institucional.

La APA en Guantánamo

La Asociación Psicológica Americana encargó una investigación independiente de su propia conducta. Contrataron a David Hoffman, exfiscal federal.

El Informe Hoffman. 542 páginas.

Conclusiones: altos funcionarios de la APA coordinaron con funcionarios del Departamento de Defensa y la CIA de la administración Bush para moldear las directrices éticas de la APA en torno a las necesidades del programa de interrogación mejorada. Las reglas éticas fueron modificadas para permitir la participación de psicólogos en interrogatorios que cumplían con la definición legal internacional de tortura.

Psicólogos diseñaron el programa. Psicólogos monitorearon las sesiones. Psicólogos ajustaron las técnicas según la respuesta conductual.

Las técnicas tenían un único objetivo: destruir la confianza de una persona en su propia mente. Privación sensorial. Interrupción del sueño. Desorientación. Indefensión. La misma lógica institucional que se ve en entornos psiquiátricos coercitivos apareció aquí en su forma más desnuda: romper la autoconfianza, controlar la respuesta, documentar el cumplimiento.

La Asociación Psicológica Americana es la misma institución que certifica quién está calificado para diagnosticarte. Que define cuáles de tus respuestas naturales constituyen un trastorno. Que publica las normas éticas para el ejercicio de la psicología.

Coordinó un programa de tortura diseñado para colapsar la autoconfianza humana. Documentó que lo hizo. Luego continuó publicando directrices éticas.

La Versión de Mercado: Farmacéuticas, Seguros y Gestión Permanente

El mercado global de salud mental fue valorado en 383,000 millones de dólares en 2023. Se proyecta que alcance los 600,000 millones para 2030.

Este mercado no crece si sanas. No crece si confías en ti mismo. No crece si las señales naturales que tu cuerpo y tu mente ya producen son tratadas como información válida en lugar de síntomas que requieren gestión.

Crece cuando eres gestionado. Indefinidamente. Con medicación continua. En sesiones recurrentes. Dentro de marcos institucionales que requieren tu presencia continua y tu continua duda de ti mismo para generar ingresos.

Irving Kirsch, de la Facultad de Medicina de Harvard, presentó una solicitud de Libertad de Información para obtener los datos de ensayos clínicos que las compañías farmacéuticas habían presentado a la FDA para la aprobación de antidepresivos. Los estudios publicados mostraban que los medicamentos funcionaban. Los estudios no publicados, que las compañías tenían y no habían divulgado, mostraban una separación mínima del placebo. En depresión leve a moderada, la diferencia clínica desapareció por completo. La FDA había revisado todo. Aprobó los medicamentos. Las revistas publicaron solo los estudios que mostraban beneficios. Los médicos prescribieron con base en la literatura publicada.

Erick Turner y sus colegas publicaron un análisis paralelo en el New England Journal of Medicine en 2008. Examinaron 74 ensayos de antidepresivos registrados en la FDA. 38 de 74 mostraron resultados positivos. De esos 38, 37 fueron publicados. De los 36 ensayos negativos o no concluyentes, 22 no fueron publicados y 11 fueron publicados de maneras que transmitían un resultado positivo. La tasa de publicación selectiva significó que la literatura publicada sobreestimó la efectividad de los medicamentos en un 32%.

Kirsch publicó los hallazgos en PLOS Medicine en 2008. Los datos provenían de los propios archivos de la FDA.

La respuesta del campo no fue corrección. Fue defensa institucional.

Los títulos no sanan. Facturan. El guardapolvo blanco se vuelve sagrado solo porque a las personas se les entrenó para desconfiar de lo que su propio cuerpo, memoria y supervivencia ya saben.

Lo vi personalmente. Cuando dejé la medicación que me había gestionado durante años sin sanarme, la doctora no estaba preocupada por mi salud. Estaba enojada porque no estaba siguiendo su protocolo. La rabia no era por mi salud. Era porque el protocolo había perdido el control.

La publicidad farmacéutica directa al consumidor es legal en dos países: Estados Unidos y Nueva Zelanda. El resto del mundo reconoció que los pacientes no pueden diagnosticarse a sí mismos y no deberían ser objeto de mercadeo. El modelo estadounidense crea demanda antes de la cita médica. Llegas al consultorio del médico ya sabiendo qué medicamento quieres. La cita valida la solicitud. La prescripción sigue. El código de facturación del seguro documenta el diagnóstico. El diagnóstico se convierte en parte de tu historial médico permanente. En tribunales, procedimientos de custodia, revisiones de seguros, evaluaciones de aptitud laboral y registros institucionales, la etiqueta puede seguirte mucho después de que termine la cita.

El código de facturación no es solo infraestructura de ingresos. Es un registro permanente de tu desviación del comportamiento aceptable. Archivado en un sistema. Disponible para instituciones. Adjunto a tu nombre.

Este es el modelo de operación de la Máquina de Benevolencia aplicado al cuerpo. Artículos anteriores documentaron cómo la Fundación Rockefeller y la Corporación Carnegie reemplazaron la ayuda mutua comunitaria con dependencia institucional autorizada en el trabajo social. La misma arquitectura opera en salud mental. Antes de la profesionalización, las comunidades se gestionaban a sí mismas. Los vecinos se encargaban de los vecinos. Las redes familiares extendidas absorbían las crisis. Nada de eso requería licencia. Nada de eso generaba un código de facturación. Nada de eso producía un registro permanente que una institución poseyera.

La profesionalización hizo dos cosas simultáneamente. Creó una clase acreditada que solo podía operar dentro de sistemas institucionales. Y redefinió a las personas a las que servía, de miembros de la comunidad con agencia a pacientes con déficits que gestionar.

El sistema que crea la condición también vende la solución. Y la solución requiere tu presencia continua dentro del sistema para funcionar.

Un sistema que no puede corregirse a sí mismo cuando sus propios datos contradicen su producto no es una ciencia. Es una industria que requiere tu desconfianza en ti mismo para sobrevivir.

La Línea Desde la Drapetomanía Hasta tu Último Diagnóstico

La persona esclavizada cuya señal natural decía que esto está mal y no cooperaré: mentalmente trastornada. Tratamiento: mutilación.

El ciudadano soviético cuya señal natural decía que este gobierno miente: esquizofrenia lenta. El argumento destruido antes de que pudiera ser escuchado. No por la fuerza. Por diagnóstico.

El niño cuya señal natural dice que este aula no está construida para cómo funciona mi mente: TDAH. La curiosidad natural medicada para el cumplimiento. La compañía farmacéutica facturando trimestralmente.

La persona cuya señal natural dice que no confío en esta institución: paranoica. La persona cuya señal natural dice que no quiero esta medicación en mi cuerpo: no cumplidora. La persona cuya señal natural dice que estoy enojada porque lo que me ocurrió fue real y estuvo mal: trastorno de personalidad. Aplicado desproporcionadamente a mujeres. Aplicado desproporcionadamente a sobrevivientes de abuso documentado.

Cada una de estas es una señal natural. A cada una se le dio un nombre clínico. Cada nombre sirvió a la institución que recibía la señal, no a la persona que la producía.

El vocabulario cambia a lo largo de 174 años. La función no.

Tu señal natural es la amenaza. La etiqueta es la contención.

2026: La Guerra Civil Sin Declaración

La maquinaria externa que esta serie documentó controla tierra, dinero, moneda, gobiernos, religión y caridad. Extrae desde afuera.

La maquinaria interna controla lo que crees sobre ti mismo, lo que crees sobre la persona que está a tu lado y si puedes organizarte con ella contra la extracción.

En 2026, esa maquinaria interna opera a una escala y velocidad que no tiene precedente histórico porque cuenta con un sistema de entrega que ninguna versión anterior tuvo: un dispositivo en cada bolsillo, conectado a algoritmos optimizados para la máxima activación emocional, funcionando 24 horas al día.

Hombres contra mujeres. Negros contra blancos. Nativos contra inmigrantes. Religiosos contra seculares. Izquierda contra derecha. Jóvenes contra viejos. Urbanos contra rurales. Trabajador contra trabajador. Paciente contra anticientífico. Ciudadano contra extremista. Familiar contra familiar.

Esto no es división orgánica. Es fractura interna gestionada.

La proyección y la suposición son el combustible. Las personas no solo están en desacuerdo. Están atribuyendo motivos, diagnosticando a extraños, inventando enemigos y llamando a eso conciencia.

El victimismo es la moneda emocional de esa fractura. El dolor se convierte en identidad. La identidad se convierte en dependencia. La dependencia se convierte en política, terapia, medicación, atención y control. Por eso el victimismo no es un rasgo de personalidad. Es una trampa.

El artículo sobre África de esta serie documentó que la raza fue inventada como decisión de gestión después de que la Rebelión de Bacon demostró que la mano de obra unificada es peligrosa. En menos de una década después de esa rebelión, Virginia aprobó leyes que crearon jerarquía racial permanente específicamente para prevenir el próximo levantamiento unificado. Mantén a las comunidades peleando por identidad. Mantén la extracción en movimiento. El mecanismo es idéntico a través de los siglos. Solo el lenguaje de la división cambia.

La versión moderna no necesita administración colonial. Necesita hostilidad gestionada. La plataforma que entrega la hostilidad no requiere ejércitos ni supervisores. Requiere un algoritmo. El algoritmo no elige bandos. Elige escalada. La escalada impulsa el compromiso. La interacción impulsa los ingresos publicitarios. Los ingresos publicitarios financian la plataforma. La plataforma financia más desarrollo de algoritmos. El ciclo se cierra sobre sí mismo mientras la población dentro de él se destruye mutuamente.

El juego es simple. Mantén a las personas sesgadas, mantenlas peleando, mantenlas divididas. Las personas divididas son predecibles. Las personas predecibles son rentables. Las personas rentables son controlables.

La Ley de Modernización Smith-Mundt de 2012 eliminó la prohibición legal sobre la propaganda doméstica del gobierno. La prohibición había existido desde 1948 para evitar que el gobierno federal usara las herramientas de guerra psicológica desarrolladas para poblaciones extranjeras contra ciudadanos estadounidenses. La modificación de 2012 levantó esa restricción. Lo que estaba ocurriendo informalmente se volvió legal.

La población que está peleando consigo misma no está mirando la arquitectura financiera. La población que está diagnosticando a sus vecinos no está organizándose contra el sistema de deuda. La población que está denunciando a sus familiares por pensar diferente no está cuestionando las instituciones que gestionan ambos lados de la pelea.

La máquina no necesita una guerra civil declarada cuando puede fabricar hostilidad interna permanente. La división se convierte en la forma más barata de ocupación. La población se vigila a sí misma. La maquinaria financiera sigue cobrando.

Dividir y Dominar Se Convirtió en Dividir y Facturar

El Imperio Británico entendió dividir y dominar como estrategia territorial.

El artículo sobre África documentó la Conferencia de Berlín de 1884, donde catorce naciones europeas trazaron fronteras en un continente sin un solo africano en la sala. Esas fronteras artificiales dividieron grupos étnicos en múltiples estados, colocaron a rivales históricos dentro de los mismos gobiernos y garantizaron el conflicto permanente que hizo que esos estados dependieran de mediación externa, préstamos y presencia militar. El conflicto no fue un efecto secundario de las fronteras. El conflicto fue el propósito de las fronteras. La inestabilidad requiere gestión. La gestión crea dependencia. La dependencia crea apalancamiento.

El artículo sobre el imperio mostró que los británicos eliminaron las partes costosas después de la Segunda Guerra Mundial y conservaron las partes rentables. El territorio se fue. La banca se quedó. Las banderas cayeron. La arquitectura de seguros permaneció. La administración colonial terminó. Los mercados de bonos, las estructuras offshore, los marcos legales y el apalancamiento monetario continuaron.

La versión moderna del dividir y dominar no requiere banderas.

Dividir y medicar: la población en conflicto es una población en angustia. La angustia genera diagnósticos. Los diagnósticos generan prescripciones. Las prescripciones generan códigos de facturación. Los códigos de facturación generan ingresos. El mercado de salud mental de 600,000 millones de dólares no crece en una población en paz consigo misma. Crece en una población siendo gestionada a través de una crisis permanente de bajo nivel.

Dividir y regular: el conflicto gestionado produce llamados a la intervención institucional. La intervención requiere marcos regulatorios. Los marcos regulatorios requieren aplicación. La aplicación expande la autoridad institucional. Cada expansión está documentada como respuesta a la crisis que la institución ayudó a producir.

Dividir y censurar: la fractura requiere gestión narrativa. La institución que controla lo que se puede decir sobre la fractura controla la capacidad de la población para nombrar lo que se le está haciendo. La modificación Smith-Mundt es la arquitectura legal. El vocabulario del DSM es la arquitectura clínica. El algoritmo de la plataforma es la arquitectura de entrega. Los tres sirven la misma función.

Dividir y securitizar: la hostilidad gestionada se convierte en una clase de activo. Programas contra el extremismo. Tribunales de salud mental. Programas de diversión. Marcos de evaluación de amenazas. Cada programa requiere financiamiento, personal, licencias y gestión institucional continua. La inestabilidad es el producto. La gestión de la inestabilidad es el flujo de ingresos.

Dividir y extraer: la población que no puede organizarse no puede resistir la extracción. La población que está peleando con sus vecinos no está examinando la arquitectura financiera debajo de la pelea. La población que ha sido entrenada para desconfiar de sus propias señales está buscando una institución que le diga lo que está pasando y qué hacer.

La institución está lista con la respuesta. Siempre lo está.

Lo Que la Máquina Tomó y Te Vendió de Vuelta

Cada artículo anterior trazó la arquitectura externa de esta máquina.

La deuda que abre economías. Las fronteras que garantizan el conflicto. La moneda que transfiere la soberanía. La caridad que reemplaza la ayuda mutua con dependencia institucional. La religión que convierte la experiencia espiritual en cumplimiento institucional. Los medios que fabrican al enemigo en el que gastas tu energía odiando.

El sistema educativo que convierte la curiosidad natural en cumplimiento que busca credenciales. El aula que medica al niño cuya mente resiste el cronograma de cumplimiento. El sistema financiero que construyó la infraestructura de investigación que llamó trastorno a la resistencia.

Todo eso funciona más eficientemente cuando la población dentro de él no confía en sí misma.

Una persona que confía en sus propias señales investiga cuando algo está mal. Una persona que ha sido entrenada para desconfiar de esas señales va a la institución a preguntar qué tiene de malo en lugar de hacerlo.

Ese es el cambio que la máquina requería. Y la industria de la mente lo entregó.

Naciste sabiendo. Sabías cuándo estabas en peligro. Sabías cuándo alguien te mentía. Sabías cuándo un entorno estaba construido en tu contra en lugar de para ti. Sabías cuándo tu cuerpo necesitaba descanso, no una receta. Sabías cuándo tu dolor era proporcional a tu pérdida, no un episodio depresivo que requería intervención química. Sabías cuándo tu rabia era la respuesta correcta a una situación incorrecta.

La máquina no podía beneficiarse de ninguno de ese conocimiento. No podía facturar por tus instintos. No podía construir una industria de 600,000 millones de dólares sobre una población que confiaba en sí misma.

Entonces construyó una ciencia para reemplazar tu juicio con el suyo. Llamó al reemplazo tratamiento. Llamó a la dependencia que produjo cuidado. Llamó a la desconfianza que instaló en ti conciencia sobre la salud mental.

Tomó tu autoridad interna. La empaquetó. Te la vendió de vuelta con copago.

El diagnóstico nunca fue una descripción de tu sufrimiento.

Fue una descripción de cuánto se habían alejado tus señales naturales de lo que la máquina requería de ti.

No solo colonizaron países.

Colonizaron el lenguaje.

Luego colonizaron el cuerpo.

Luego colonizaron la mente.

Luego hicieron que la población se peleara consigo misma mientras la maquinaria financiera seguía cobrando.

Nunca fuiste el paciente.

Fuiste el territorio.

La Serie La Máquina continúa. Próximamente en nofilterjustfacts.substack.com

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