Después de 25 años de matrimonio, esto es lo que aprendí cuando mi ex me engañó: nunca culpé a la otra mujer. Ambos rompimos nuestras promesas y él también.

Cuando mi matrimonio terminó con infidelidad, me miré en el espejo y reconocí una verdad incómoda que hará que la mayoría de las mujeres abandonen este artículo: que una relación falle requiere dos personas. Ambos compañeros son responsables. El engaño es solo el síntoma final de todo lo que ambos ignoraron.

Si eso te enoja, estás demostrando exactamente por qué fallan tantas relaciones porque preferiríamos señalar con el dedo que enfrentar la brutal realidad de nuestras propias contribuciones a la destrucción.

Este no es un artículo para mujeres que quieren sentirse validadas en su victimización. Es para mujeres que quieren entender por qué sus relaciones realmente fallan, no solo a quién culpar por ello.

El Engaño Es el Síntoma, No la Enfermedad

Esto es lo que aprendí a través de años de dolor y autorreflexión honesta: ningún hombre se despierta un martes por la mañana y decide engañar a su esposa. La infidelidad es la herida infectada de una relación que ha estado sangrando durante meses o años mientras ambos compañeros le pusieron curitas y fingieron que todo estaba bien.

El engaño no mató mi matrimonio. El engaño reveló que nuestro matrimonio ya estaba muerto. Simplemente no lo habíamos enterrado todavía.

Pero aquí es donde se pone incómodo: esa muerte lenta no fue solo culpa de él. Cada vez que usé el sexo como arma, cada vez que elegí criticar en lugar de apreciar, cada vez que hice de nuestra relación la última prioridad en mi lista interminable, yo también estaba cavando la tumba.

Cómo las Mujeres Sabotean Sus Propias Relaciones Mientras Se Hacen las Víctimas

Hablemos de las formas en que las mujeres destruyen activamente sus matrimonios mientras mantienen la ilusión de que son víctimas sin culpa:

Usar el Sexo Como Arma Es Suicidio Lento: Muchas mujeres retienen la intimidad una vez porque están genuinamente molestas. Comprensible. Dos veces porque están haciendo un punto. Arriesgado pero humano. Pero cuando las mujeres convierten el rechazo sexual en un patrón, cuando usan su cuerpo como moneda de cambio para controlar el comportamiento, no están protegiendo su relación. La están envenenando.

No puedes privar a tu pareja de conexión física e intimidad emocional, y luego actuar sorprendida cuando la encuentran en otro lugar. Eso no es ingenuidad. Es sabotaje deliberado disfrazado de moralidad.

A menudo ni siquiera se trata del sexo en sí. Se trata de un colapso en la comunicación. Cuando los hombres se sienten ignorados e impotentes en sus propios hogares, buscan afuera comodidad y validación. La falta de intimidad física se convierte en un símbolo de desconexión emocional más profunda.

La Espiral Mortal de las Acusaciones: Trata a alguien como criminal por suficiente tiempo, y no te sorprendas cuando empiecen a actuar culpables.

El Acto del Mártir: "¡Trabajo tiempo completo, manejo toda la casa, cuido a los niños, manejo toda la carga emocional, y él no me ayuda con nada!"

Para. Solo para.

Si te estás ahogando en responsabilidades mientras tu pareja navega sin esfuerzo, eso es parcialmente (sí, parcialmente) tu culpa por elegir ser una supermujer mártir en lugar de una compañera igual que comunica necesidades y hace cumplir límites.

Si nunca pediste ayuda específica, nunca delegaste responsabilidades, nunca dijiste "no" a asumir todo tú misma, no solo habilitaste esta dinámica, la entrenaste hasta que existiera. No puedes simultáneamente elegir hacer todo mientras te resientes de estar haciendo todo.

No puedes ser mártir y víctima simultáneamente. Elige un carril.

La Trampa de los Padres: Muchas mujeres dejan de ser esposas en el momento en que se convierten en madres. Sí, los primeros meses con un bebé son desafiantes y consume todo. Es natural. Pero cuando el bebé cumple dos años y sigues tratando a tu pareja como compañero de cuarto en lugar de amante, estás destruyendo tu matrimonio.

Necesitas dar amor y recibir amor de vuelta, no solo al bebé. Cuando tienes más hijos, necesitas tener más citas con tu pareja, no menos. Los niños necesitan ver a sus padres enamorados, no solo co-criando. En el momento en que dejas de ser pareja y te conviertes solo en padres, has comenzado la cuenta regresiva hacia el final de tu relación.

Mi matrimonio duró 25 años porque hice a mi pareja relevante y mostré amor frente a mis hijos. Muchas mujeres dejan de hacer esto porque piensan que mostrar afecto frente a los niños es inapropiado, lo cual es completamente al revés. Les muestras a tus hijos cómo amar al amar a su padre. Les enseñas cómo se ven las relaciones saludables al mantener la tuya.

La Sabiduría Religiosa Que Desearía Haber Abrazado Antes

En mi comunidad religiosa, buscando desesperadamente respuestas a través de retiros matrimoniales y consejería, un sacerdote una vez me dijo: "Lo más egoísta que puede hacer un infiel es confesar solo para descargar su culpa en su pareja. Elegiste traicionar, cárgala." Eso destrozó mi narrativa de víctima.

Pero dijo algo más que cambió completamente cómo entendía la comunicación en el matrimonio:

"Di 'Me siento decepcionada cuando mis expectativas no se cumplen' en lugar de 'Creo que no te importo.' Di 'Me siento no apreciada cuando mis esfuerzos pasan desapercibidos' en lugar de 'Nunca me ayudas.' Se trata de expresar tu realidad emocional, no de procesar su carácter."

La mayoría de los fracasos matrimoniales no se tratan de una traición dramática. Se tratan de mil pequeños abandonos de la relación por ambas personas. La elección diaria de criticar en lugar de apreciar. El reemplazo gradual de curiosidad con desprecio. La erosión lenta de la intimidad a través de retención armada y manipulación emocional.

Por Qué las Mujeres se Atacan Entre Sí en Lugar de Mirar Hacia Adentro

Es psicológicamente más fácil culpar a la otra mujer porque requiere cero autorreflexión incómoda. Culparla significa que no tienes que examinar cómo contribuiste al deterioro de tu relación. Puedes mantener tu identidad como la víctima perfecta mientras ella se convierte en la villana conveniente.

Pero aquí está la verificación de realidad que nadie quiere escuchar: esa otra mujer no sedujo a un hombre feliz y realizado fuera de un matrimonio próspero. Se encontró con un hombre que ya estaba emocionalmente desconectado de una relación que había estado fallando durante años, una relación que tú ayudaste a fallar.

Ella no robó a tu esposo. Recogió los restos de un hombre que ya habías perdido.

Cuando las mujeres gastan su energía atacando a otras mujeres en lugar de examinar sus propios patrones de relación, están garantizando que repetirán los mismos fracasos con el próximo hombre. Es más fácil odiarla que enfrentar el espejo.

El Patrón Predecible Que Nadie Quiere Reconocer

Si tu pareja se siente consistentemente no apreciada, sexualmente rechazada, emocionalmente descuidada, y constantemente criticada en casa, y alguien más los hace sentir deseados, valorados, y emocionalmente conectados, ¿a quién crees honestamente que van a elegir?

Él llega a casa a críticas sobre platos dejados en el fregadero. Ella ofrece apreciación por sus esfuerzos y deseo por su atención. Él enfrenta interrogatorio sobre su paradero de ti. Ella ofrece confianza y seguridad emocional con ella.

Haz las cuentas.

Esto no es ciencia de cohetes. Ni siquiera es psicología compleja. Es comportamiento humano básico: las personas se mueven hacia lo que se siente bien y se alejan de lo que se siente mal. Sin embargo, las mujeres actúan sorprendidas cuando este patrón predecible se desarrolla en sus propias vidas.

Los Hombres No Salen Libres, Pero Nosotras Tampoco

No estoy absolviendo a los hombres de responsabilidad aquí. Un hombre decente comunica sus necesidades claramente antes de buscar en otro lugar. Un hombre maduro termina una relación antes de comenzar otra. Un hombre con integridad no engaña. O trabaja para arreglar lo que está roto o se va honestamente.

Pero esto es lo que podemos controlar: nosotras mismas. No podemos controlar lo que hacen los hombres, pero absolutamente podemos controlar lo que hacemos nosotras. Y lo que muchas mujeres hacen es crear ambientes hostiles en sus propios hogares mientras esperan que sus parejas permanezcan leales a relaciones que han ayudado activamente a destruir.

Esperamos lealtad incondicional a relaciones que hemos hecho condicionalmente vivibles.

Deja de Hacerte la Víctima de Tus Propias Decisiones

La píldora más difícil de tragar es esta: tuviste agencia en el fracaso de tu relación. Tomaste decisiones (miles de ellas) que contribuyeron a su deterioro. Elegiste crítica sobre estímulo. Elegiste retener sobre generosidad. Elegiste martirio sobre compañerismo.

Reconocer esto no te hace débil. Te hace responsable. Y la responsabilidad es el único camino para no repetir los mismos patrones de auto-sabotaje en tu próxima relación.

Pero la mayoría de las mujeres preferirían mantener su estatus de víctima que ganar ese poder. Es más fácil culparlo a él, culparla a ella, culpar las circunstancias, cualquier cosa excepto la persona en el espejo que tomó decisiones cada día que formaron la trayectoria de la relación.

El Verdadero Enemigo

El verdadero enemigo no es la otra mujer que no te debía nada. El verdadero enemigo ni siquiera es tu ex-esposo infiel que rompió sus promesas. El verdadero enemigo es la ilusión de que no tienes responsabilidad por la salud de tu relación.

El verdadero enemigo es la mentalidad de víctima que te previene de aprender, crecer, y convertirte en una mejor pareja. El verdadero enemigo es la mentira cómoda de que las relaciones fallan por lo que otros te hacen, no por lo que tú les haces.

Si quieres mejores relaciones, deja de buscar a alguien a quien culpar y empieza a buscar formas de mejorar. Deja de esperar que los hombres permanezcan leales a relaciones que has ayudado a hacer inaguantables.

El Patrón se Repetirá Hasta Que lo Rompas

Esto es lo que va a pasar si no enfrentas estas verdades: Entrarás a tu próxima relación con los mismos patrones, la misma mentalidad de víctima, los mismos comportamientos de auto-sabotaje. Crearás el mismo ambiente hostil, tomarás las mismas decisiones, y luego actuarás sorprendida cuando obtengas los mismos resultados.

Culparás a la nueva mujer, odiarás al nuevo hombre, y no aprenderás absolutamente nada de la destrucción que ayudaste a crear. Serás esa mujer que ha sido "traicionada" por cada hombre con el que ha salido, sin considerar ni una vez que el denominador común en todas estas relaciones fallidas eres tú.

La Conclusión

El matrimonio es un trabajo de dos personas. Cuando falla, ambas personas fallaron, solo de maneras diferentes. Puedes pasar el resto de tu vida peleando con otras mujeres y demonizando a tus ex, o puedes usar esa energía para convertirte en una mejor pareja.

Culpar a la otra mujer no te salvará de ti misma. Si no vas a reconocer tu papel en la destrucción de tu relación, seguirás reciclando la misma historia rota con caras diferentes. Eso no es amor. Es auto-sabotaje con complejo de víctima.

El espejo no miente. Y hasta que lo enfrentes, seguirás repitiendo la misma historia con una cara diferente.

Tu próxima relación está observando. Muéstrale una víctima o muéstrale una mujer que finalmente eligió la responsabilidad.

Vivify Mariposa 🦋

Sin Filtro. Solo Hechos.

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