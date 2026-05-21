Los Rostros que Miramos. Lo Que No Conectamos.
Cómo Obama y Vance convirtieron heridas diferentes en escudos políticos mientras la infraestructura seguía avanzando.
Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtro. Solo Hechos.
Los Rostros Cambian. La Maquinaria No.
Leí El candidato manchuriano antes de que Barack Obama fuera elegido como candidato presidencial. En ese momento, yo apoyaba a Hillary. No estaba buscando una conspiración. Estaba observando la maquinaria.
Cuando apareció Obama, vi la velocidad, el empaquetado, las memorias, la marca emocional y la aprobación de las élites. Nada de eso me pareció orgánico. Lo vi como un candidato manchuriano moderno antes de que su instalación política estuviera completa.
No la versión vieja de Hollywood con programación secreta en un sótano. Esa es la versión de caricatura que usa la gente cuando quiere descartar lo que se niega a analizar. Me refiero a la versión moderna: construido en público, pulido por instituciones, vendido a través de la empatía y protegido por la distracción.
Nunca voté por él. Y después de que fue elegido, sus acciones no me demostraron que estaba equivocada. Confirmaron lo que ya había visto.
Años d…