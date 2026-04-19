Por Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtro. Solo Hechos. nofilterjustfacts.substack.com

Te dijeron que la Guerra Civil terminó en 1865. Te dijeron que la plantación fue desmantelada. Te dijeron que el partido que luchó por mantener la esclavitud perdió y el partido que luchó por terminarla ganó y ya está. Caso cerrado. Sigue de largo.

Nada de eso es verdad.

La plantación no cerró. Se incorporó. Cambió su estructura de gestión. Se lavó la cara. Contrató nuevos capataces de dentro de las mismas comunidades que controlaba. Y siguió cobrando.

Esta es la historia de cómo sucedió, quién la construyó, quién sigue cobrando de ella, y por qué la isla donde todo comenzó todavía está pagando por haber sido el primer lugar que demostró que podía detenerse.

La City de Londres No Es Gran Bretaña

Antes que nada, entiende este hecho que lo cambia todo.

La City de Londres no es el Reino Unido. Es una jurisdicción de una milla cuadrada dentro de Londres que opera bajo sus propias leyes, su propio gobierno, su propia policía y sus propios tribunales. Precede al Parlamento británico. No está sujeta al Parlamento británico en las formas que importan financieramente. Tiene su propio Lord Mayor separado del Alcalde de Londres. Tiene representantes llamados Remembrancers que vigilan cada proyecto de ley que pueda afectar los intereses de la City.

La City de Londres es el centro nervioso financiero del poder económico de la monarquía británica. Lloyd’s de Londres. Barings Bank. Rothschild. HSBC. El Banco de Inglaterra. La Bolsa de Metales de Londres. La Asociación del Mercado de Lingotes de Londres. No son instituciones separadas operando por su cuenta. Son nodos en una sola red con un solo principio operativo.

Siéntate entre el comprador y el vendedor. Cobra la comisión. No tomes partido públicamente. Toma partido a través del dinero.

Una América estable y unificada con una base manufacturera fuerte y sin guerra racial o política interna es el peor cliente posible para este modelo. Una América estable no necesita seguro de guerra. No necesita financiamiento de reconstrucción. No necesita las primas de riesgo político que Lloyd’s cobra cuando un país es ingobernable.

Una América dividida es una fuente permanente de ingresos.

La Guerra Civil demostró esta fórmula en tiempo real. Gran Bretaña declaró oficialmente neutralidad. Luego los astilleros británicos construyeron buques de guerra confederados. El CSS Alabama solo hundió o capturó 65 barcos de la Unión antes de ser destruido. Los bancos británicos emitieron bonos confederados. Los intereses textiles británicos mantuvieron viva la causa confederada diplomáticamente durante tres años porque el algodón del Sur mantenía funcionando los molinos británicos.

Cuando la Unión ganó, los intereses financieros británicos no abandonaron la fórmula. La institucionalizaron. La Reconstrucción fue deliberadamente saboteada a través de las mismas redes financieras que respaldaron a la Confederación. El crédito fluyó libremente hacia los gobiernos Redentores que restauraron la economía de plantación bajo otro nombre. La división entre el Norte y el Sur, entre negros y blancos, entre la América industrial y la agraria no se curó después de 1865.

La mantuvieron administrada. La división administrada es más rentable que la división resuelta porque nunca deja de generar comisiones.

El Partido Demócrata Es la Plantación

El Partido Demócrata fue fundado en 1828. Fue fundado como el partido de la clase plantadora. Esto no es opinión. Es el registro documentado.

Se opuso a la abolición de la esclavitud. Apoyó la expansión de la esclavitud hacia nuevos territorios. Luchó en la Guerra Civil para preservar la economía de plantación. Después de perder, creó el KKK en 1865 para restaurar mediante el terror lo que había perdido en la guerra. Escribió las leyes de Jim Crow. Obstaculizó la legislación de derechos civiles durante décadas. La Ley de Derechos Civiles de 1964 pasó porque los votos republicanos superaron una obstrucción demócrata liderada por demócratas del Sur.

El Partido Republicano fue fundado en 1854 por activistas antiesclavistas. Abraham Lincoln liberó a los esclavos. Los republicanos aprobaron la 13ª Enmienda aboliendo la esclavitud. Los republicanos aprobaron la 14ª Enmienda otorgando ciudadanía. Los republicanos aprobaron la 15ª Enmienda otorgando el derecho al voto.

Esto no es opinión. Es el registro documentado.

Entonces, ¿cómo controla el partido que construyó la plantación el voto negro a tasas superiores al 85 por ciento? ¿Cómo se posiciona el partido que creó el KKK como el protector de las personas a las que aterrorizó?

La respuesta es la maniobra de propaganda más exitosa en la historia política de Estados Unidos.

La Narrativa Invertida

La reescritura no ocurrió de la noche a la mañana. Fue un proyecto de décadas que se aceleró después de la Segunda Guerra Mundial y llegó a su fin en los años sesenta.

El mecanismo fue la Ley de Derechos Civiles de 1964. El Partido Demócrata bajo Lyndon Johnson aprobó la Ley de Derechos Civiles después de una obstrucción liderada principalmente por demócratas del Sur. Luego el partido reclamó todo el crédito por los derechos civiles y pasó los siguientes sesenta años diciéndoles a los afroamericanos que los republicanos eran los confederados.

La narrativa de la Estrategia del Sur fue el punto culminante. La afirmación de que la campaña de Nixon en 1968 usó apelaciones raciales codificadas para ganar votantes blancos del Sur, y que esto representó un cambio de identidades raciales entre los partidos. El problema es que la evidencia no lo respalda. El Sur no se volcó al Partido Republicano en 1968. Siguió siendo mayoritariamente demócrata en cargos estatales y locales hasta los años noventa. Strom Thurmond cambió de partido. Un hombre. El resto de los Dixiecrats se quedó demócrata y sus estados se mantuvieron demócratas otra generación.

La narrativa fue fabricada y amplificada a través de instituciones mediáticas conectadas con los británicos. El encuadre de la BBC sobre la política racial americana moldeó la percepción internacional y doméstica del Partido Republicano durante décadas. The Atlantic ayudó a consolidar la narrativa del cambio de partidos como historia establecida. The Economist, con profundas conexiones con la City de Londres, trató la equivalencia republicano-confederado como obvia.

La narrativa sirvió perfectamente a los intereses financieros británicos. Un Partido Republicano permanentemente etiquetado como el partido del racismo no puede construir la coalición de clase trabajadora multirracial que desafiaría la arquitectura financiera. Un Partido Demócrata permanentemente posicionado como el protector de las minorías puede usar la política de identidad para mantener unida su coalición mientras entrega política económica que sirve a la City de Londres. Libre comercio. Flujos de capital abiertos. Sin aranceles. Sin política industrial. Sin nacionalismo económico.

Bill Clinton aprobó el TLCAN. Barack Obama impulsó el Acuerdo Transpacífico. Ambos sirvieron al interés de la City de Londres en mercados abiertos y flujos de capital sin restricciones. Ambos se vendieron como políticas progresistas. Ambos devastaron a los trabajadores manufactureros americanos, golpeando de forma desproporcionada a las comunidades negras y de clase trabajadora que el Partido Demócrata afirmaba proteger.

Los Estados Modernos de la Plantación

Cada ciudad controlada por demócratas cuenta la misma historia con diferentes códigos postales. Las mismas huellas. Los mismos resultados. La misma máquina.

Chicago ha estado bajo control demócrata desde 1931. 93 años. Solo en 2023, 617 personas fueron asesinadas a tiros dentro de la ciudad. El mismo partido. Las mismas políticas. Los mismos vecindarios desangrándose año tras año. Eso no es fracaso. El fracaso implica que estaban intentando tener éxito. Una plantación no fracasa cuando los trabajadores no pueden irse. Está funcionando exactamente como fue diseñada.

Baltimore. Alcaldes demócratas desde 1967. Más de 50 años de control ininterrumpido. La ciudad ha perdido más de un tercio de su población desde 1970. Los que se quedaron son predominantemente pobres, predominantemente negros, y votan demócrata a tasas superiores al 80 por ciento porque les han dicho que las personas que destruyen su ciudad son las únicas que se preocupan por ellos.

San Francisco. La ciudad más progresista de América según su propia descripción. 8,000 personas sin hogar en las calles. Mercados de drogas abiertos. El precio medio de una vivienda es 1.2 millones de dólares. Las personas que impulsan la política progresista no pueden ser tocadas por las consecuencias de esa política. Esa es la definición de un dueño de plantación. Ellos establecen las reglas. Ellos viven fuera de ellas.

Detroit. 1962 fue la última vez que un republicano fue alcalde. La ciudad presentó la quiebra municipal más grande en la historia americana en 2013. 18 mil millones de dólares en deuda. Sesenta años del mismo partido. Sesenta años de los mismos resultados.

La autodestrucción es el producto.

Estas ciudades no están fallando a pesar de la política demócrata. Están produciendo exactamente lo que la política demócrata necesita para sobrevivir. Una ciudad en crisis necesita intervención. La intervención requiere financiamiento. El financiamiento requiere dependencia federal. La dependencia federal requiere mantener a las personas correctas en el poder en Washington. Una población en modo de supervivencia no tiene tiempo para investigar quién creó la crisis.

La violencia no es un efecto secundario. La violencia es el argumento. Cada balazo en Chicago es una razón para exigir más financiamiento, más programas, más presencia gubernamental. El dinero entra. Las condiciones no mejoran. El dinero vuelve a entrar.

Los fiscales de distrito en Los Ángeles, Chicago, San Francisco, Filadelfia y Baltimore comparten un solo patrocinador financiero. George Soros financió sus campañas directamente o a través de PACs. Estos fiscales fueron instalados con una sola función. No procesar a las personas que mantienen el sistema funcionando. Dejar que el ciclo de violencia continúe. Culpar a la policía. Recortar la respuesta. Expandir la crisis.

Esto no es una teoría conspirativa. Es finanzas municipales. Es registro público. Los contratos están archivados. Las donaciones de campaña están archivadas. Los resultados son medibles.

Las cadenas físicas eran ineficientes. Requerían mantenimiento y eran visibles. Las cadenas visibles crean abolicionistas. Las cadenas invisibles crean votantes que defienden su propio cautiverio y lo llaman comunidad.

El Fraude, la Corrupción y los Cuerpos

La plantación no solo compra votos. Cierra bocas. Y cuando cerrar bocas no es suficiente, cierra casos.

La máquina política Clinton fue construida en Arkansas. Un estado con profundas raíces de plantación, una máquina política demócrata profundamente arraigada, y una tradición de corrupción política que precede a Bill Clinton por generaciones.

Esa máquina fue a Washington. Y las personas que murieron no eran opositores políticos. Eran testigos, asociados, investigadores e infiltrados. Personas que sabían cosas.

Vince Foster. Ron Brown. Seth Rich. La lista llega a 50 nombres, dependiendo de quién la arme. Los que están documentados comparten la misma huella. Proximidad a una investigación activa. Muerte en un momento crítico. Manera de morir que cierra el caso rápidamente. Archivos que desaparecen. Preguntas que dejan de hacerse.

El recuento de muertos de Clinton entró en la cultura popular como un chiste. La gente se ríe porque la alternativa es sentarse con lo que significa si es verdad. La máquina lo entendió. Llamarlo teoría conspirativa no era suficiente porque los hechos seguían acumulándose. Entonces se convirtió en un chiste. No puedes investigar un chiste. No puedes celebrar audiencias en el Congreso sobre un meme.

El humor es la tumba.

El fraude detrás de las muertes. Whitewater. Las operaciones de futuros de ganado donde Hillary Clinton convirtió $1,000 en $100,000 en diez meses. Los registros de facturación del bufete Rose Law que desaparecieron y reaparecieron dos años después en la residencia de la Casa Blanca. La Fundación Clinton recibiendo $145 millones en donaciones de partes conectadas al acuerdo Uranium One mientras Hillary Clinton era Secretaria de Estado y el acuerdo requería aprobación del Departamento de Estado.

La Fundación recaudó $2.5 mil millones entre 2001 y 2016. Las donaciones colapsaron un 90 por ciento después de 2016. No porque los Clinton dejaran de preocuparse por las causas. Porque los Clinton dejaron de estar en posición de entregar acceso gubernamental a cambio de donaciones.

Eso no es filantropía. Es un peaje.

Y la caseta de peaje no se quedó en Arkansas. No se quedó en Washington. Se internacionalizó. Fue a la isla donde la plantación aprendió por primera vez que podía ser derrotada. Fue a Haití.

Haití: El País Que Ganó Su Libertad y Ha Sido Castigado Desde Entonces

Soy dominicana. Crecí sabiendo lo que era Haití antes de que terminaran con él. Esto no es algo que leí en un informe. Es algo que llevo en mi cultura, en mi familia, en mi comprensión de la isla de la que vengo.

Haití no es el país más pobre del hemisferio occidental. Haití es un país rico que fue robado. Y la Fundación Clinton es el nombre más reciente en una lista muy larga de ladrones.

Haití fue alguna vez la colonia más rica de las Américas. La plantación francesa de Saint-Domingue generaba más riqueza por acre que cualquier otro lugar del mundo. Luego en 1804 los esclavizados de esa colonia hicieron algo que toda la clase plantadora consideró imperdonable. Ganaron. Derrotaron al ejército de Napoleón. Declararon la primera república negra libre en la historia del mundo.

Y el castigo comenzó de inmediato.

Movimiento uno. Destruir la economía.

En 1825 el Rey Carlos X de Francia envió una flotilla armada de buques de guerra a Haití con un solo mensaje. Paga 150 millones de francos de oro por la pérdida de sus esclavos, o enfrenta las consecuencias. Casi literalmente a punta de pistola, Haití aceptó. Los bancos franceses cobraron el 40 por ciento del capital, solo en comisiones y honorarios. Luego entró Citibank. Presionó al gobierno estadounidense para que invadiera. Los marines llegaron en 1915. Citibank tomó las reservas de oro de Haití y las llevó a Nueva York. Haití destinó una cuarta parte de sus ingresos totales a deudas controladas por Citibank desde 1922 hasta 1948. El último pago de la deuda de independencia de Haití se hizo en 1947. A Citibank. Haití pagó esa deuda durante 122 años. Cada dólar que fue a Nueva York fue una escuela no construida, un hospital no construido, una carretera no construida. Esto no fue mala suerte. Esto fue castigo por abolir la esclavitud.

Bill Clinton terminó el trabajo. Obligó a Aristide a aceptar el ajuste estructural del FMI. Impuso recortes de aranceles al arroz que colapsaron la agricultura haitiana y llevaron a la población rural a los barrios pobres de Puerto Príncipe. El mismo movimiento que la máquina hace en Chicago. Destruye la base económica. Lleva a la población a la dependencia. Luego gestiona la dependencia.

Movimiento dos. Controlar la reconstrucción.

El terremoto de 2010 mató a más de 200,000 personas. Llegaron $13.3 mil millones en dinero de reconstrucción. La Fundación Clinton se puso al frente del manejo. Esto es lo que se construyó. El Parque Industrial Caracol, lejos de Puerto Príncipe donde 1.5 millones de personas todavía vivían en carpas, anclado por un fabricante de prendas de vestir surcoreano que pagaba a los trabajadores $5 al día. 8,000 empleos contra una promesa de 65,000. El Senado haitiano concluyó que los contratistas de la Fundación conectados con donantes de Clinton recibieron la mayoría de los contratos de reconstrucción. Las empresas haitianas fueron excluidas de reconstruir su propio país. La misma fórmula que en cada ciudad demócrata. El dinero federal entra. Los contratistas conectados lo cobran. Las condiciones no mejoran. El dinero vuelve a entrar.

Movimiento tres. Instalar el caos.

Las pandillas ahora controlan el 80 por ciento de Puerto Príncipe. Las mismas pandillas que las élites haitianas crearon y armaron como ejecutores políticos. Las mismas élites que trabajaron con el aparato de reconstrucción de la Fundación. Las mismas rutas de drogas que transportan cocaína desde Venezuela a través de Haití hasta los Estados Unidos. En noviembre de 2015, los propios sobrinos de Maduro fueron arrestados por la DEA en Puerto Príncipe transportando 800 kilogramos de cocaína con destino a Nueva York. La Fundación seguía operando en Haití ese mismo año. La ruta de cocaína pasaba directamente por una zona bajo el aparato de Clinton. Biden liberó a los narcossobrinos en 2022. Cumplieron siete años de una sentencia de dieciocho años. La Fiscal General Pam Bondi dijo después de la captura de Maduro que hay muchos coacusados no imputados. Muchos. No imputados. Coacusados. Igual que los fiscales de Soros instalados en las ciudades demócratas. Deja que el ciclo de violencia continúe. Culpa a la policía. Expande la crisis. Cobra las comisiones.

Movimiento cuatro. Eliminar a cualquiera que intente romper el ciclo.

En 2004 el Presidente Aristide exigió que Francia devolviera lo que fue robado. Ese mismo año fue removido en un golpe respaldado por Estados Unidos. Obama bloqueó su regreso en 2011. Era el político más popular del país. El hombre que pidió que se devolviera el dinero fue removido. Jovenel Moïse comenzó a construir infraestructura agrícola. Estaba construyendo la capacidad de Haití para alimentarse a sí mismo. Estaba exponiendo las redes de narcotráfico conectadas con la élite haitiana y sus socios internacionales. El 7 de julio de 2021, 28 mercenarios extranjeros asesinaron a Moïse en su dormitorio. Ni un solo guardia de seguridad fue herido o muerto. El hombre nombrado Primer Ministro poco antes de su muerte fue posteriormente acusado por el fiscal jefe de Haití de estar conectado con el asesinato. Inmediatamente despidió al fiscal. Proximidad a la exposición. Muerte en el momento crítico. La investigación la cerraron los mismos que necesitaban enterrarla. El mismo patrón que cada nombre en la lista Clinton.

El caos no es un efecto secundario de la plantación. El caos es el inventario. No puedes cobrar comisiones sobre la estabilidad. Solo puedes cobrar comisiones sobre la crisis.

Haití no fue una tragedia. Haití fue una prueba.

Cada herramienta desplegada en esa isla fue un prototipo. La trampa de deuda. El ajuste estructural que destruyó la agricultura doméstica. La gestión de dependencia de ONG que reemplazó la autogobernanza. Los presidentes instalados. Los presidentes removidos. Las rutas de drogas financiando las pandillas. Las pandillas reemplazando las instituciones. La narrativa mediática culpando a la población por la pobreza que fue diseñada.

Lo probaron todo primero en Haití porque Haití era lo suficientemente pequeño para controlar y lo suficientemente aislado para que nadie que importara se diera cuenta.

Luego lo escalaron.

La trampa de deuda se convirtió en préstamos estudiantiles y dependencia de bonos municipales. El ajuste estructural se convirtió en el TLCAN y el TPP destruyendo las comunidades manufactureras americanas. La gestión de dependencia de ONG se convirtió en la arquitectura de bienestar en cada ciudad demócrata. Los gobiernos instalados se convirtieron en fiscales de Soros y consejos municipales financiados por ONG. Los líderes removidos se convirtieron en el patrón que este artículo ha estado documentando desde Hamilton. Las rutas de drogas se convirtieron en el flujo de fentanilo. Las pandillas se convirtieron en los códigos postales muriendo en Chicago cada año. La narrativa mediática se convirtió en la historia del cambio de partidos que mantiene a los afroamericanos votando por el partido que construyó la plantación.

Haití fue la prueba beta. América siempre fue el producto final.

Hasta que un hombre empezó a negarse a dejar que el experimento se completara.

Pero antes de que la máquina pudiera ejecutar esos cuatro movimientos, necesitaba una cosa primero. Una historia que hiciera que el castigo pareciera justicia.

La Masacre de 1804: Lo Que la Narrativa Oculta

Le enseñaron al mundo que los haitianos odiaban a los blancos y los masacraron. Esa es la historia usada para justificar dos siglos de castigo.

La realidad es más precisa y más dañina para las personas que cuentan la historia.

La masacre de 1804 excluyó a los soldados polacos que habían desertado del ejército francés para luchar junto a los africanos esclavizados. Excluyó a los alemanes que no habían participado en el comercio de esclavos. A estos grupos se les otorgó la ciudadanía haitiana completa. Las personas que fueron asesinadas fueron las que los habían esclavizado y que representaban una amenaza directa de reinvadir y reinstaurar la esclavitud.

Napoleón ya había intentado el genocidio. Las fuerzas francesas asfixiaron a prisioneros negros en las bodegas de los barcos por cientos. Seiscientos fueron rodeados y masacrados en un solo incidente cerca de Cap-Français. Los franceses cometieron estos actos y perdieron. Cuando Haití ganó, la historia fue reescrita como salvajismo negro.

La propaganda comenzó en 1791 y no ha parado. Cada generación de medios hereda el encuadre sin cuestionar de dónde vino o quién lo construyó. Las únicas personas que alguna vez cometieron genocidio en esa isla fueron los españoles. Los únicos que lo intentaron de nuevo fueron los franceses.

La República Dominicana y el Precio de Elegir a España Sobre la Soberanía

Llevo esta historia personalmente.

La RD declaró independencia de Haití en 1844 después de 22 años de ocupación haitiana. La ocupación haitiana abolió la esclavitud en la RD. Boyer se retrató como un libertador. Pero Haití mismo estaba siendo desangrado por los pagos de deuda francesa y ese daño económico se filtró a la vida dominicana durante dos décadas.

Esto es lo que los libros de historia no centran: Después de ganar la independencia de Haití en 1844, los líderes políticos dominicanos hicieron todo lo posible por devolver la soberanía. Primero intentando establecer un protectorado francés. Luego en 1861 invitando a España a reclamar la colonia. La República Dominicana regresó voluntariamente al gobierno español. La RD eligió un amo colonial europeo blanco sobre la independencia genuina.

La clase élite que dirigía la política dominicana prefirió la familiaridad a la libertad. Esa preferencia tiene consecuencias que llegan hasta el día de hoy. Moldeó cómo la RD ve a Haití. Cómo la RD se ve a sí misma.

Y esto es lo que cuesta decir esto en voz alta en una habitación dominicana.

Te llaman haitiano.

No porque estés equivocado. Porque la etiqueta es el castigo. En una sociedad donde haitiano ha sido cargado con todo lo que la narrativa entrenó a la gente a temer, llamar a alguien haitiano se supone que pone fin a la conversación. Es la versión dominicana de llamar a alguien teórico conspirativo en los Estados Unidos. No tienes que refutar los hechos. Solo tienes que hacer que la persona que los dice sea socialmente tóxica.

Este es el sistema inmune de la plantación. Ya no necesita guardias. Los prisioneros se guardan entre sí. Cualquiera que cuestione la historia sobre el vecino es etiquetado como el vecino. La amenaza de la etiqueta mantiene la historia intacta. La historia mantiene la división intacta. La división mantiene a ambos países débiles y extractables.

Los dominicanos que entienden esta historia no odian a Haití. Entienden que Haití y la RD son víctimas del mismo sistema. La diferencia es que Haití luchó primero y pagó el precio más alto primero. La RD ha estado pagando una versión más lenta del mismo precio desde entonces.

Dos naciones. Una isla. Una máquina cobrando de ambos lados de la misma frontera.

Lo Que Le Deben a Haití y Quién Tiene Que Pagar

La contabilidad no es complicada.

Francia extrajo 150 millones de francos de oro de una nación de personas anteriormente esclavizadas a punta de pistola y cobró pagos durante 122 años. Los bancos franceses cobraron el 40 por ciento en comisiones y honorarios sobre cada préstamo que Haití se vio obligado a tomar para realizar esos pagos. Los bancos británicos ayudaron a construir los instrumentos de deuda que hicieron posibles esos pagos y cobraron comisiones sobre las transacciones. Luego Citibank presionó al gobierno estadounidense para que invadiera, tomó el banco nacional de Haití, llevó sus reservas de oro a Nueva York y cobró los pagos de deuda de Haití durante décadas. Estados Unidos rechazó el reconocimiento durante 58 años, ocupó la isla durante 19 años, luego controló sus finanzas públicas hasta 1947 extrayendo el 40 por ciento de los ingresos nacionales. Tres países. Tres instituciones financieras. Una isla. Un crimen. Castigo por abolir la esclavitud.

Haití no es pobre porque los haitianos no pueden gobernarse a sí mismos. Haití es pobre porque cada intento de autogobernanza que amenazó la arquitectura de extracción fue removido. Aristide exigió reparaciones y fue derrocado. Moïse estaba construyendo independencia agrícola y fue asesinado. Cada líder que se movió hacia la soberanía genuina pagó el precio que Hamilton, Lincoln y Kennedy pagaron en el lado americano del mismo sistema.

Los medios llaman a Haití el país más pobre del hemisferio occidental. El mercado laboral informal de Haití representa aproximadamente el 90 por ciento de la actividad económica total y no se cuenta en la medición del PIB utilizada para hacer esa afirmación. Miden a Haití con una herramienta diseñada para que Haití parezca roto. Luego usan la medición para justificar las intervenciones que mantienen a Haití roto.

Haití no necesita ayuda extranjera. Haití necesita que le devuelvan lo que le fue quitado. Ese dinero devuelto a un Haití con instituciones funcionales e infraestructura de pandillas destruida no produce una crisis de refugiados. Produce la isla más rica del Caribe.

Que es exactamente lo que era antes de que empezaran a quitarle.

La Fórmula Destilada

La City de Londres construyó el comercio de esclavos. Financió a la Confederación. Construyó la trampa de deuda que sangró a Haití durante 143 años. Construyó la Reserva Federal sobre el modelo del Banco de Inglaterra. Se sentó entre cada comprador y vendedor de cada commodity que impulsó cada conflicto que dividió cada nación en el hemisferio occidental durante dos siglos.

El Partido Demócrata es el descendiente institucional directo de la clase plantadora que poseía la Confederación. Fue creado para servir a los intereses financieros británicos en libre comercio y mano de obra barata y controlada. Cuando perdió la guerra reescribió la historia. Cuando los derechos civiles hicieron insostenible la historia antigua reclamó el movimiento de derechos civiles que había pasado décadas oponiéndose. Cuando el voto negro se convirtió en su principal activo construyó la plantación moderna. No con cadenas. Con cheques de dependencia, política de identidad, y el castigo social de cualquiera que cuestione el arreglo.

La plantación nunca cerró. Se incorporó.

La fórmula es simple. Crea división. Financia ambos lados. Cobra comisiones sobre el conflicto. Instala el vehículo de gestión que mantiene la división permanente. Elimina a cualquiera que se mueva hacia la resolución. Repite.

La Confederación no fue un proyecto del Sur. Fue un proyecto financiero británico ejecutado en suelo americano usando los agravios americanos como materia prima. El Partido Demócrata no fue un partido del Sur. Fue la infraestructura política que mantuvo viable el modelo de extracción después de que la Confederación fue derrotada militarmente.

Y la City de Londres ha estado cobrando su porcentaje todo el tiempo.

Esa es la historia. Ahora mira quién finalmente se dio cuenta.

El Final Ya Comenzó

La gente lo llama la élite. Los globalistas. El estado profundo. Ninguna de estas etiquetas está equivocada. Ninguna está completa. Porque la máquina precede a cada categoría política americana por cuatro siglos.

La mayoría de las personas que señalan a los globalistas no saben dónde mirar. Miran a individuos. A Soros. A Gates. A Davos. Estos son reales. Pero son síntomas. La arquitectura es más antigua y es británica.

Ahora mira lo que está siendo desmantelado en tiempo real.

La Doctrina Donroe. El objetivo declarado es un hemisferio de socios comerciales soberanos. No colonias dependientes. No territorios de extracción. Naciones soberanas construyendo sus propias economías y comerciando como iguales.

Maduro capturado. La máquina venezolana de drogas y caos removida del hemisferio. El financiamiento de USAID cortado en un 90 por ciento, sacando el dinero de las redes de ONG que mantuvieron a Haití y a una docena de otros países en dependencia gestionada. Las CBDC prohibidas, bloqueando la infraestructura de dinero programable que la City de Londres necesitaba para hacer cada transacción rastreable y controlable. La Reserva Federal presionada. Un fondo soberano de riqueza construido. Acuerdos comerciales asegurados con El Salvador, Argentina, Ecuador y Guatemala en términos americanos, no en términos de Londres.

Cada una de estas acciones corta un cable en el mismo circuito. No por ideología. Por aritmética. Un hemisferio soberano no necesita a la City de Londres sentada entre el comprador y el vendedor cobrando la comisión.

Los medios que sirven a la máquina llaman a esto imperialismo. Aplica el reconocimiento de patrones. Las mismas instituciones que llamaron masacre a la libertad de Haití. Las mismas instituciones que llamaron teórico conspirativo a cualquiera que cuestionara la Fundación Clinton. Cuando la infraestructura mediática de la City de Londres llama a algo imperialismo, pregunta quién estaban cómodos gobernando ese territorio antes.

Ahora mira los países que todavía no pueden ver sus propias cadenas.

Australia. Canadá. Nueva Zelanda. Lucharon en cada guerra británica. Construyeron sus economías, instituciones, sistemas legales y bancos centrales sobre el modelo británico. Todavía tienen al monarca británico en su moneda. Están en la red de Cinco Ojos lo que significa que sus agencias de inteligencia comparten todo con la inteligencia británica como un incumplimiento institucional predeterminado. No como una elección hecha cada vez. Como un incumplimiento institucional incorporado en la arquitectura.

Son naciones independientes que piden permiso a Gran Bretaña de maneras que han sido condicionadas a no notar.

La UE es la misma historia con ropa diferente. El Banco Central Europeo. El Banco de Pagos Internacionales en Basilea. Las cámaras de compensación de Londres que procesan las transacciones financieras europeas. La City de Londres se sienta en el centro de las finanzas europeas incluso después del Brexit. El Brexit no removió a la City de Londres de la arquitectura financiera europea. Removió a Gran Bretaña de la responsabilidad política europea mientras mantenía intacta la infraestructura de extracción financiera.

Eso no es coincidencia. Es la máquina protegiendo sus fuentes de ingresos mientras se deshace de la carga regulatoria.

Y tenemos el poder de terminarlo. Siempre hemos tenido el poder.

Haití lo tuvo en 1804 y lo demostró. El ejército más poderoso del mundo cayó ante personas que habían sido esclavizadas y a quienes se les había negado todo. Ganaron porque entendieron que lo único que los mantenía encadenados era su aceptación de las cadenas. En el momento en que dejaron de aceptarlo las cadenas se rompieron.

La RD tuvo el poder en 1844 y luego lo devolvió a España porque la clase élite prefirió un amo familiar a la incertidumbre de la soberanía genuina. Esa elección resuena a través de cada generación.

La clase trabajadora americana tiene el poder y ha sido mantenida sin usarlo por la máquina de división más sofisticada jamás construida. Raza contra raza. Partido contra partido. Estado contra estado. Ciudadano contra inmigrante. Mientras las comisiones se cobran en Londres.

Australia tiene el poder. Canadá tiene el poder. Nueva Zelanda tiene el poder. Cada nación de la Commonwealth que todavía pone a un monarca británico en su dinero y enruta su inteligencia a través de sistemas británicos tiene el poder de detenerse.

El hemisferio occidental tiene el poder. Los recursos combinados de América del Norte, América Central, América del Sur y el Caribe representan la mayor concentración de petróleo, minerales, tierra agrícola, agua dulce y potencial humano en el planeta. La City de Londres ha extraído de él durante cuatro siglos manteniéndolo dividido.

La máquina no es inevitable. Solo es vieja.

Cuatrocientos años es mucho tiempo. Suficiente para que la arquitectura de extracción parezca el orden natural de las cosas. Suficiente para que cuestionarla parezca una locura. Pero viejo no es permanente. El Imperio Británico parecía permanente en 1900. La Confederación parecía permanente en 1860. La plantación francesa en Haití parecía permanente en 1800.

Cada sistema que alguna vez le dijo a las personas que controlaba que la resistencia era imposible finalmente fue refutado por las personas que controlaba.

Haití lo demostró primero. Pagó el precio más alto por demostrarlo. Ha sido castigado durante dos siglos por el crimen de tener razón.

La máquina depende de tu silencio. De tu complicidad. De tu aceptación de la historia que construyeron para evitar que preguntes quién construyó la jaula.

Soy dominicana. Soy americana. Llevo ambas historias. Sé lo que era esta isla antes de que terminaran con ella. Sé lo que cuesta decir esto en voz alta en una habitación dominicana. Sé qué etiqueta se aplica.

Y no me importa.

El cangrejo va de lado mientras los demás se dejan arrastrar por la corriente. Eso no es rebelión. Es negativa a ser llevada a algún lugar que no elegiste ir.

Deja de tragártelo. Eso es todo lo que se necesita. Eso es todo lo que siempre se necesitó.

Vivify Mariposa 🦋 Sin Filtro. Solo Hechos.

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